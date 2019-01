Martha asegura que Javier E. no tiene nada que ver en la violación grupal

La tarde de hoy, 25 de enero de 2019, Martha se dirigió a los medios- vía telefónica- para hablar de lo sucedido. La joven de 35 años fue víctima de una violación grupal en un bar del norte de Quito.

Jhon Alexander C., Danny C. y Juan Andrés M. son los detenidos por la agresión a Martha y ayer dieron sus versiones del hecho. En la diligencia desde la cárcel de Latacunga, los sujetos mencionaron a una cuarta persona: Javier Espinoza.

"El día en que sucedió esto, yo recuerdo que a la persona que están implicando-Javier Espinoza-él se fue del lugar. Me avisó que tenía que comprar comida para preparar y festejar un cumpleaños. En ese momento me quedé consiente con tres personas; supuestos amigos en los cuales confiaba".

Tras ello, de acuerdo al relato de Martha, ella perdió totalmente el conocimiento. "No me recuerdo de nada de la agresión, hasta que desperté junto a las dos chicas y con Javier Espinoza ". "Yo me encontré con tres personas y me hallaron con tres", reiteró.

Al ser consultada si el señor Espinoza tiene algo que ver en lo ocurrido, Martha respondió que no." No tiene que ver en la situación. Hasta donde yo recuerdo no y de acuerdo a las pruebas".

"Para Javier lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque él fue quien me encontró", dijo. También confirmó que Javier E. es uno de los tres dueños del local.

A Martha, en su declaración por teléfono, se le pudo notar que evidentemente está afectada. Sin embargo manifestó que se siente protegida y que a pesar de que se encuentra bajo vigilancia médica, ya retomó sus actividades.

"No he recibido amenazas; tampoco mi familia", apuntó. Todo lo contrario, Martha se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido de parte de sus abogados, de su familia y de la gente en redes sociales.

"Espero ser un referente no una estadística. No se callen, denuncien porque siempre habrá alguien que apoye. Tengo totalmente fe en al justicia de mi país de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias", clamó Martha.

