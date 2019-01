Martha rechaza declaraciones de sus agresores donde incluyen a una cuarta persona

Los detenidos por el caso de violación grupal a una mujer de 35 años rindieron sus versiones la tarde y noche de ayer 24 de enero ante la Fiscalía General desde el Centro de Detención Provisional de Latacunga. Los presuntos agresores nombraron a una cuarta persona que habría participado en el hecho. Ante estas declaraciones, la víctima (Martha) se contactó con Teleamazonas para desmentir y rechazar lo que sus agresores declararon en la Fiscalía.

"Estoy totalmente devastada, me duele en el alma que los abogados de mis tres agresores estén intentando implicar a Javier E. como parte de mi agresión. Él no tuvo nada que ver y lo digo enfáticamente", dijo Martha en exclusiva para Teleamazonas.

"Si bien es cierto, yo no me acuerdo en sí de lo que me hicieron, pero lo que sí recuerdo que Javier E. salió a comprar bocaditos para celebrar el cumpleaños y yo me quedé con los tres (Jhon Alexander C. y Danny C. y Juan Andrés M.)", añadió Martha en una llamado telefónica.

"No es justo que intenten implicar a una persona inocente, para lavarse las manos. Lo niego totalmente y en cuanto a lo que dice el abogado de que Javier compró la droga, negado. Yo ya di parte a la Fiscalía y e indiqué que la persona que compró la droga fue Jhon y no entiendo por qué están implicando a una persona inocente".

Hoy se realizará una audiencia privada para la revisión de los videos que fueron grabados por los supuestos agresores el día de los hechos (domingo 13 de enero).

Testimonio de los detenidos

En horas de la noche de este jueves finalizó la toma de versión de los tres detenidos, quienes señalaron que habría un cuarto responsable en el atroz hecho, de acuerdo con un reporte de Teleamazonas.

Tras la diligencia, el abogado de Martha, Cristhian Arellano dijo que este proceso estuvo cargado de contradicciones. "No fue claro", dijo.

Por su parte, Edwin Roman, abogado de Jhon Alexander C. y Danny Paúl C. dijo al canal que: "Hay una persona que también estuvo con ellos, es Javier E. (…) Tomaron, estuvieron en bombas y le sacó las camisas".

Mientras que Hérmes Sarango, la defensa de Juan Andrés M., mencionó que "el señor Javier E. fue el que les dio una sustancia, que a entender era droga y eso es lo que hizo que ellos pierdan el conocimiento".

Tanto la defensa de Martha como la de los detenidos señalaron que este 25 de enero se realizará una nueva diligencia en la cual revisarán los videos que fueron grabados por los propios jóvenes, y se determinará con exactitud quiénes realmente participaron en la violación a Martha.

El proceso de instrucción fiscal del caso finaliza el 13 de febrero, mientras se realizarán todas las pericias por las Fiscalía.

