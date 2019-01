En una semana violan a Martha y matan a Diana

En una semana pasaron dos crímenes atroces difíciles de creer. El pasado domingo 13 de enero una mujer de 35 años, identificada como Martha (nombre protegido) sufrió una violación grupal en una bar- restaurante de Quito, los agresores eran sus amigos y la violentaron con objetos. Ayer sábado 19 de enero, un hombre que al parecer era el conviviente de Diana, la asesinó en las calles de Ibarra delante de cuatro agentes de la Policía con un arma corto punzante.

En Ecuador, más del 53% de los homicidios que se provocaron el año 2018 corresponden a violencia interpersonal, es decir aquella vinculada a las relaciones de familia, pareja y sociedad.

La data indica que, además, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia de género. Esto es preocupante pero sobre todas las cosas, es real.

Un hombre de nacionalidad venezolana, que al parecer era su conviviente tenía bajo su poder a una mujer y fue asesinada a vista y paciencia de más de 10 policías, que no actuaron oportunamente para salvarle la vida.

Ante, esto la Policía aprehendió al agresor y trasladó a la ciudadana Diana Carolina R. R, quien se encontraba en período de gestación, hasta una casa de salud para recibir atención médica, pero minutos después se confirmó su deceso producto de las graves heridas recibidas a la altura del tórax.

Romo ante el actuar de la Policía en este caso, dijo que es "inaceptable": "Lo he dicho al interno de la Policía, lo han comunicado los generales y el mando, y lo repito. Así lo permite la ley: cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la Policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo".

En un hilo de conversación en Twitter manifestó el rechazo ante lo sucedido la noche de ayer 19 de enero. Además manifestó que solicitó el cambio de la Gobernadora de Ibarra y el Jefe de la Policía Nacional. Estas fueron sus palabras:

"Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable, la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de Policía y el envío inmediato de fuerzas especiales".

Caso Martha: marchas a nivel nacional

Dos marchas, una hoy domingo y otra el lunes, miles de mensajes dentro y fuera del país, todo por Martha. Todo por quien fue hoy, pero que puede ser cualquiera mañana. Los sentimientos de la sociedad se ven reflejados en redes sociales y muestran indignación.

Tres jóvenes han sido puestos bajo prisión preventiva al ser acusados por una supuesta agresión sexual a una joven de 35 años. El hecho sucedió el pasado domingo en Quito.

La Fiscalía de Pichincha desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Juan Andrés M. y los hermanos Jhon Alexander y Danny Paúl C., el pasado lunes. Ellos fueron acusados por el delito de violación. Los presuntos autores del delito se encuentran en Latacunga bajo estrictas medidas de seguridad, están aislados y no pueden salir ni al patio. Esto, ya que se teme que se tomen represalias contra ellos por parte de otros detenidos.

En una semana violan a Martha y matan a Diana / Captura de pantalla

En esa audiencia, la Fiscalía presentó como pruebas del delito la denuncia del padre de la víctima. Además, el parte con la detención policial. Las versiones de tres personas que encontraron a la joven. Y, también el examen psicológico de la mujer agredida. Ella manifiesta que, tras tomarse dos bebidas, quedó en estado de inconsciencia, entre otras.

MENSAJES PARA ELLA

Decenas son los menajes de apoyo, uno de ellos es uno que se ha compartido varias veces este dice:

A Martha: No es tu nombre, pero te imagino. No te conozco, pero te abrazo. No te veo, pero siento tu dolor. Eres fuerte y saldrás adelante, pasarás estas oscuras páginas y serás una mujer valiente de nuevo.

Lo harás porque tienes a millones de personas luchando por ti, apoyándote. Uniéndose a una batalla porque se acaben estos actos atroces y cobardes, porque la justicia no tarde en caer con todo su peso contra los infelices que te hicieron tanto daño.

Aunque el apoyo y la lucha no sanen tus heridas, Martha; eso es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer para de algún modo devolverte la sonrisa, aunque tarde años en llegar.

Martha, estamos contigo. Si es con una, es con todos. Te envío mi cariño y mucha luz.

