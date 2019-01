Ecuador conmocionado por la violencia y femicidio de Diana en Ibarra

Los últimos actos violentos, que han desembocado en agresiones a mujeres en esta semana, han indignado a todo el país y la inconformidad de la ciudadanía hace visible en las redes sociales. Políticos, personalidades se han hecho eco en redes sociales sobre los últimos actos violentos. Diana, de 22 años, fue asesinada por su conviviente en las calles de Ibarra.

En menos de una semana en Ecuador se han suscitado actos de violencia contra mujeres. El último caso fue el de Diana en la noche del sábado 19 de enero, donde su conviviente extranjero la tuvo de rehén y luego a vista de la Policía que intentaba guardar la calma, la apuñaló y la mujer falleció. De igual forma, las redes sociales repudiaron la agresión de tres sujetos que violaron y violentaron a una mujer en el norte de Quito.

No terminamos de aceptar la horrenda violación contra Martha en Quito y una mujer de 22 años en Ibarra es asesinada a cuchillazos frente a miembros de la policia… Que está pasando en nuestro país!!!

Lo ocurrido en Ibarra es atroz. Tras la cadena de responsabilidades y acciones negligentes deben existir respuestas y sanciones. Una mujer embarazada es asesinada ante la mirada de los efectivos policiales. Durante 90 minutos la mujer no pudo ser rescatada con vida. Espeluznante.

Como duele lo que ocurre en nuestro país. Diana, víctima de un femicida y de la inacción de @PoliciaEcuador . @MinInteriorEc debe responderle al país por qué no actuaron oportunamente. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que reaccionen? #YaBasta #NiUnaMenos https://t.co/kn8AKFLlY3

En Machala,policía Cañar sacó su arma pero no disparó ante sicario que lo apuntaba y lo mató;y ahora en Ibarra,varios policías no se atreven a darle un tiro no letal a un venezolano que durante una hora amenazó en la calle con matar a su novia hasta que lo hizo? DEMASIADO!

