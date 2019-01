Llaman a juicio a hombre procesado por presunto delito de abuso sexual contra dos niñas en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado informó que el hombre procesado por el presunto delito de abuso sexual contra dos niñas en Guayaquil, fue llamado a juicio.

El juez de Garantías Penales, Edwin Tierra, acogió pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Arturo A.O. por el presunto delito ocurrido en una urbanización de la vía a Daule, en Guayas, el 3 de diciembre de 2018. Esta diligencia duró más de tres horas en la Unidad Judicial Penal.

Arturo A.O. está con arresto domiciliario y desde su vivienda, que está en la misma urbanización donde viven las niñas, el pasado 11 de enero se pronunció a través de un video que circuló en redes sociales. En el clip se puede ver que él da su versión de los hechos.

"Me expreso ante ustedes sobre esta situación que es lamentable. Estoy siendo víctima de una injusticia. No me he podido manifestar ante ustedes en las redes por una Ley de sigilo. Las personas que han atentado contra mi imagen, también la han roto. Me manifiesto para decirle la verdad de los hechos", así inició Arturo A.O. el video.

Metro Ecuador Guayaquil: El pronunciamiento del hombre acusado de presunto delito de abuso sexual contra dos niñas En un video que se ha difundido en Facebook, se le ve a Arturo A.O hablando sobre su versión de los hechos. A él se le acusa de presunto delito de abuso sexual contra dos niñas

El hombre fue acusado de presunto abuso sexual por ingresar a la habitación de dos niñas de 6 y 7 años de edad, a quienes les habría mostrado partes íntimas.

