Elecciones 2019: Ramiro Montenegro es candidato a concejal de Quito

Ramiro Montenegro es un médico neurólogo con una larga trayectoria profesional. Sirvió en la Seguridad Social , fue jefe del Servicio de Neurología del hospital Carlos Andrade Marín durante 37 años. Fue profesor de la facultad de Medicina de la Universidad Central, y estuvo como presidente del Deportivo Aucas durante 12 años, entre otras actividades.

Fundó la Clínica de Epilepsias, intervino en la fundación del Centro Médico Comunitario del Club de Leones, ha trabajado con el Club Rotario en la dotación de agua potable para pueblos del noroccidente de Pichincha, mientras fue Concejero provincial, y siempre pensando e que la gente tenga una mejor calidad de vida.

Ahora, el doctor Ramiro Montenegro es candidato a concejal de Quito por la Lista 20, en el Distrito Sur.

Los problemas que tiene Quito

La gran mayoría de gente y yo estamos sorprendidos e indignados por los acontecimientos de nuestro país, sobre todo por la corrupción y los malos manejos en todas las instituciones.

Considero que hay muchas personas de buen vivir y con honestidad que deberíamos intervenir en las entidades, especialmente en las publicas, para darle un giro al manejo administrativo de esas instituciones. Poniendo por delante sobre todo la honestidad , el trabajo, la experiencia y el afán sincero de servir a la gente.

En ese sentido quiero decir que Quito tiene una gran cantidad de problemas inimaginables, pero lógicamente que dentro de eso hay que tener prioridades. En lo que todos deberíamos trabajar es en el tema de la seguridad, manejo de la basura y desechos sólidos, contaminación ambiental, que está promoviendo la aparición o la incidencia de enfermedades neurodegenerativas con mas frecuencia como el cáncer de la laringe o de los pulmones.

Jóvenes y el empleo

También hay que incursionar en el tema del empleo, porque el desempleo es terrible, la gente no consigue trabajo pese a que la gran mayoría tiene una muy buena preparación con títulos o idiomas y sin embargo no encuentran estabilidad laboral. Entonces pienso que es la obligación del Municipio, en forma articulada con otros organismos del Estado, lograr fuentes de trabajo. Además, hay necesidad de apoyar a los jóvenes para que sean emprendedores.

El principal problema a trabajar en Quito

La seguridad, porque ahora no hay cómo andar tranquilo por ningún lado. Recientemente, a nuestra coordinadora política le asaltaron fracturándole la mano. A otra colaborador le robaron lo que tenia adentro del carro. El tema de seguridad es terrible y creo que ese es un factor prioritario sobre el que hay que trabajar urgentemente.

Taxis en la Capital

Se necesita una norma que regule el servicio de taxis. En la capital da la impresión de que ya existe una cantidad suficiente de taxis.

Sobre las plataformas de servicio informal de taxis

El mundo evoluciona, no es estático y la tecnología mejora, un ejemplo de ese progreso es el tipo de compañías de servicio de taxis a domicilio. Por lo tanto, hay que acogerlas, esto además obliga a que los taxistas formales mejoren, ya que los usuarios se quejan del servicio.

Estas otras compañías brindan mayor seguridad, un mejor servicio e inclusive cuestan un poco menos. Yo creo que esa es una forma de empujar a la competitividad.

Desnutrición infantil, trabajo y remuneraciones

He hecho los recorridos para constatar por mí mismo las necesidades del Distrito Sur, he visitado los barrios periféricos, específicamente de la parroquia Chillogallo para arriba, cerca de la cordillera y me he quedado impresionado, dolido y apenado de ver el grado de desnutrición infantil que hay en esos sectores. Me he topado con niños que tienen una estatura que da la impresión de que tienen 9 a 10 años, pero la realidad es que son de 14 o 15 años de edad.

Eso significa que no tienen los recursos apropiadas para tener una buena alimentación o nutrición. Esto a la vez es el resultado de que las familias no cuentan con un trabajo fijo o no son apropiadamente remunerados. En eso también hay que trabajar, para mejorar la seguridad alimentaria para los niños.

Nomenclatura de las calles de Quito

Si usted se va a un barrio un poquito alejado de Quito, por el norte o por el sur, se pierde. No hay nomenclatura de todas las calles. Ese sería uno de los planes que tenemos.

A esto hay que añadirle la importancia de que cada ciudadano conozca su código postal para el ordenamiento de la ciudad.

