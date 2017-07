Mujer denunció a Taxista que veía pornografía mientras conducía

Una mujer publicó en Facebook la denuncia que a un chofer de Uber identificado como Jose Manuel, el lunes 11 de julio en la ciudad de México, debido a que el hombre veía contenido para adultos mientras manejaba.

La usuaria de Uber indicó en la red social Facebook cómo fue su mala experiencia con el conductor. La mujer tomó el taxi la noche del 10 de julio en la ciudad de México y cuenta que en un principio el conductor Jose Manuel le hizo las preguntas acostumbradas de UBER. Sin embargo la voz del hombre sonaba extraña.

En ese momento ella pensó que era una broma de mal gusto pero luego comenzó a cantar. Al poco tiempo el chofer empezó a mensajear mientras manejaba y ella le pidió que dejara el celular, sin embargo el hombre tomaba el celular cada vez que le llagaba un mensaje. En ese momento la usuaria de Uber quiso reclamarle por segunda vez mientras le grababa para reportarlo y ahí se dio cuenta que estaba viendo pornografía en el celular.

“Ni siquiera lo ocultaba. Tenía el celular frente a el a la altura del hombro la pantalla viendo totalmente hacia mí mientras veía pornografía y por momentos volteaba a verme. Todo esto con la pantalla con la máxima iluminación”, señaló la mujer afectada.

La víctima reportó todo a la empresa Uber y ellos se comunicaron con ella. Le indicaron que tomarían las medidas pertinentes pero no le aseguraron dar de bajo al chofer.

“Pedí que me mandaran las medidas que iban a tomar y me dijeron que por reglas de la empresa tampoco podían hacer eso. Así que no se si ese pervertido va a seguir andando por ahí haciendo esto o poder llegar a hacerle algo peor a alguna otra mujer” añadió la víctima.

La mujer finalizó dando consejos sobre la importancia de que entre familiares y amigas cuidarse y acompañarse ya que por su experiencia no cree que sea bueno estar solas por las calles.

