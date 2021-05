¿Quién es el tiktoker que habría robado el corazón de la Miss Universo?

La Miss Universo de origen mexicano, Andrea Meza, habló sobre su estado civil y aseguró que actualmente se encuentra soltera.

Sin embargo, aunque ella misma explicó que todo se trató de una campaña publicitaria en la que ambos participaron hace un tiempo, Andrea también confesó que estuvo conociendo y saliendo, en un plan romántico, con un famoso tiktoker estadounidense de nombre Ryan Antonio.

Así lo reveló Andrea durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, en donde fue cuestionada directamente sobre su noviazgo con el originario de Misouri que hace contenido para la comunidad hispana y que se ha ganado el mote de “El gringo”.

“Esa es una pregunta muy complicada. Lo que te voy a decir es que nos conocimos a través de las redes sociales, hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”, explicó Andrea ante la pregunta de Rodner Figueroa.

Esta declaración despertó la emoción entre los seguidores de la modelo y los del TikToker. Además, la conductora de televisión Vanessa Claudio ofreció algunos detalles sobre cómo se conocieron la Miss Universo mexicana y el creador de contenido a principios de mayo de este año.

“Andrea en estos momentos, porque soy testigo de lo que está renaciendo, con Ryan “El gringo”, porque así le dicen, es un personaje de Instagram, se conocieron por Instagram, y fui testigo de la primera vez que se conocieron en persona”, narró la conductora que también estuvo a cargo de la transmisión del certamen en Tv Azteca.

“Fuimos a comer, junto antes de que entraran a la concentración, allá en Miami, e íbamos a despedir a Andrea con una cena, era justo cinco de mayo, había Mariachi y todo, y justo estaban como la primera vez y yo los molestaba todo el tiempo y yo ‘cuéntame’, le preguntaba antes de que llegara Andrea”, continuó en entrevista con Venga la Alegría.

Al ser cuestionada por la también reina de belleza en aquella ocasión, la modelo mexicana simplemente aclaró que a penas se estaban conociendo y todavía faltaba camino que recorrer para establecer un noviazgo formal: “Apenas (se están conociendo), no son novios”, expresó Claudio.

“Dijo que era novio de ella para que lo dejaran entrar a despedirse antes de irse a Nueva York, porque yo le dije: ‘Oye, ¿ya son oficiales?’, le dije ahora que platiqué con ella y me dijo, ‘no, la verdad es que era la seguridad y no lo dejaban pasar’ pero no son novios, novios”.

