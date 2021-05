¡Polémica! Por fotos vestida de novia cuestionaron estado civil de Andrea Meza

A menos de una semana de haberse coronado como Miss Universo 2021, Andrea Meza se ha visto relacionada en una serie de polémicas, desde felicitaciones prefabricadas por su antecesora, Lupita Jones hasta especulaciones que le valdrían perder su corona, pues en la cuenta de Instagram de la “mujer más bella e inteligente”, existe una foto donde luce un vestido de novia. De acuerdo con las reglas del concurso que ganó, está prohibido casarse.

Sin embargo el joven con el que posa en la foto, Jorge Saenz, precisó que se trata de una campaña publicitaria que ellos realizaron para el estado de Chihuahua. En entrevista con Telemundo, el oriundo de ese estado, de 23 años, dijo que ha recibido ataques a su persona. Lo señalan por “colgarse” de la fama de Meza.

“Son fotos de hace casi dos años. Dicen que edité las fotos para que se viera así, son de septiembre de 2019. Cuando recién las publicamos, hicimos de broma para ver cómo reaccionaban nuestros conocidos, nunca me he casado con Andrea, solo somos amigos. Desde que inició el certamen, a ella le revisaron que no estuviera casada”,

Jorge Saenz