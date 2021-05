¿Por qué se hunde el bitcóin?

El bitcóin cayó este miércoles 19 de mayo un 30% de su valor, debido a las advertencias de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y declaraciones negativas del magnate estadounidense Elon Musk.

La principal criptomoneda llegó a cotizar a 30.016,83 dólares, menos de la mitad que hace un mes, aunque luego recuperó algo de su valor y subio hasta 33.710 dólares, con una caída de 23% en la jornada.

A pesar de ello, esta nueva moneda virtual, que ha generado una enorme oleada especulativa, sigue en niveles muy altos respecto a principios de año.

“China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales”,

Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.