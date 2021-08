Belinda reaparece para hablar de Christian Nodal, ¿habrá boda?

Luego que las redes se encendieran el fin de semana al conocer que Christian Nodal borró todas sus fotos de Instagram, incluidas las que tenía junto a su prometida Belinda, y que ella también lo haya hecho, se prendieron las alarmas sobre un supuesto rompimiento que involucró a terceros. Luego, de unos días la mexicana reapareció para hablar de su futuro con el cantante de “Botella tras Botella“.

Los medios Chisme No Like y Chamonic publicaron un video donde Belinda habló de su futuro con Christian Nodal y no habla ‘para nada’ de una ruptura, ya que dijo que próximamente lanzarán una nueva canción juntos. Esto confirmaría la teoría que este escándalo en redes se trataría de una estrategia publicitaria para mantener al público ‘pegados’ a ellos.

“Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama ‘Por el resto de tu vida. Es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical y demás… Estoy segura de que les va a encantar”, explicó.

Belina no dio una fecha exacta del lanzamiento de esta esperada colaboración, pero dejó entrever de sus planes junto a su prometido. Esto confirmaría que los planes de boda siguen en pie, luego de que se ha rumorado un rompimiento entre ellos.

Instagram

Por otro lado, también se ha filtrado en redes un video donde se puede escuchar un adelanto del tema “Por el resto de tu vida“, el tema de Belinda y Christian Nodal“. También, han mencionado que el pasado fin de semana aprovecharon para grabar el videoclip.

La cuenta de espectáculos de Instagram Chamonic también adelantó unas amorosas imágenes de esta semana donde se ve a ambos en el estudio de grabación uniendo sus voces en su nuevo single.

VIDEO: