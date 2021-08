Toño Abril pone en “su lugar” a Mayra Jaime tras sus críticas por defender a Carlos José Matamoros

El ex chico reality, Toño Abril, después de apoyar a Carlos José Matamoros, recibió otra serie de críticas de parte de Mayra Jaime. “Si no te resultó poner tu foto… no te sirvió retractarte, no te dieron cámara por eso. Porque lo que quieres es figurar en este momento y necesitas defender a alguien que tal vez ni siquiera te conoce… ¿Quieres promocionar pollos? Manda más canje”, declaró la comentarista de “Agárrate”.

La presentadora continuó: “Creo que lo único que estás haciendo es trabajando de esa manera… quiere hacer surgir su negocio… Porque no estás en nada entonces no creo que necesite cámara”. Abril no iba a quedarse callado, y si bien no dio nombres directamente sostuvo “me voy a tomar un poquito de mi tiempo para ubicar a esta persona de la manera más sutil porque toda mi vida voy a ser un caballero”.

El emprendedor además escribió en su instagram: “Primer punto, si yo necesitaría de cámaras hace rato hubiera aceptado miles de entrevistas que me han pedido, pero hay un diferencia muy grande en decir que estas PEGADO O ESTAS EN LA TELEVISIÓN cuando solo hablas para destilar veneno y cosas sin sentido… Y NO ME VOY A METER HABLAR MAS por que eres una mujer que aunque estés muy equivocada te respeto”.

“Lo que quiere es figurar y promocionar los pollos” 🐔🍗 Mayra Jaime no se queda callada y responde a Toño Abril ¿Qué opinan? ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ Publicado por Faranduleros Ecuador en Viernes, 30 de julio de 2021

Toño Abril apoyó las declaraciones de Carlos José Matamoros

Carlos José Matamoros debutó recientemente en una plataforma Online después de afirmar que los programas digitales eran una “porquería”. Después de que este aclarara que se refería a los “programas de farándula”, Toño decidió aconsejar hacer caso omiso de los comentarios en su contra.

“Me parece un profesional y él tiene la razón, hay programas online que son una basura. De lo poco que he visto, he visto que no hacen buena farándula… Estoy de parte de Carlos José, que siga trabajando… que él lo ha hecho durante años”, aseguró Toño.