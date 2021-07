Mayra Jaime demandará a quien publique fotos de su hijo y Emilio Pinargote le envía un contundente mensaje

La comentarista de farándula Mayra Jaime declaró recientemente que demandará a todas aquellas páginas de farándula que publiquen fotografías de su hijo sin su autorización. “Si voy a tener problemas. Tienen que respetar mi decisión como yo respeto la de los demás”, declaró la presentadora desatando la reacción de Emilio Pinargote.

“Si no quieres que te saquen ninguna página, ningún programa estás en todo su derecho… pero entonces no la subas a tus redes sociales… siendo una persona mediática, es evidente que van a agarrar la fotografía y la van a subir. Uno tiene que ser y parecer… si yo no quiero que nadie vea a mi hijo no lo pongo en redes sociales”, aseveró el presentador del programa de espectáculos.

Por otra parte, Mayra confesó haberse sentido ofendida por las declaraciones de Layla Torres. “Si hablamos de bruta, porque es lo que estoy entendiendo que digas que yo no digo pienso las cosas cuando yo si las pienso me estás dejando mal…Nunca has pensado lo que has dicho, nunca has pensado lo que has actuado”, sugirió Jaime.

Mayra Jaime y sus polémicas declaraciones

“Respeto tu postura de mamá y que como mamá estés tratando de limpiar tu postura que tenías, y eso no quiere decir que la gente se olvida de quién eras… Antes de referirte a mi hazme el favor háblame con respeto porque yo de ti nunca he hablado”, continuó explicando Mayra. Sin mayores palabras, Layla escribió en Instagram Stories “Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla”.

También tuvo una diferencia con Alejandra Jaramillo, aunque más reciente fue su reacción sobre Dieter Hoffmann. “¿Tienes algún problema con Dieter Hoffmann… te cae mal?”, preguntó Jomahira Ganchozo, a lo que Jaime dijo “¿quién es?”. Además, arremetió contra el ex chico reality Arturo León, a quien llamó “patán” por un clip de TikTok.