Grace Castro le aconseja a Mayra Jaime que deje de “amargarse por gusto”

El video de Arturo León continúa dando de qué hablar. Esta vez fue Grace Castro quien se pronunció sobre la reacción de Mayra Jaime frente al polémico TikTok del ex chico reality. Recordemos que en el clip Arturo escribió “Descripción gráfica de tener pareja en realities… y no los etiqueto por respeto”, lo que hizo que Mayra declarara que es “un patán al hacer esto”.

“Eso es ya meterse muy personal… Decirle patán y esas cosas por un video que a él le mata de risa y ella amargándose por gusto”, afirmó Castro aconsejando a Mayra a que no se haga “mala sangre” por una publicación por la que además el propio Arturo no se siente aludido. “Que vivan relajados… yo no estoy diciendo que no sea metiche, sino que no se haga mala cabeza por gusto, y peor cuando ellos se llevaban bien”.

En su momento, Jaime sostuvo que “por qué no eres tan hombrecito y dices las cosas tal cual te parecen… porque estás quedando como un poco caballero, como un patán”. Sin embargo, Belén Intriago también dejó ver su postura y le comentó el TikTok a León declarando “yo sí sé y no es para todas es para una que otra”, con emojis de risas.

Mayra Jaime fue la única en ir contra Arturo León

Joselyn Encalada, por su parte, defendió a su amigo. “Él me lo mandó y yo me morí de la risa porque nosotros sabemos… pero si a ti no te cae algo no tienes porqué sentirte aludida. No tiene porqué afectarte… Cada quien sabe lo que hace y deja de hacer, a quién le ha entregado o no le ha dado”, afirmó la ex chica reality.

En el caso de Arturo, en medio del ataque mediático decidió declarar que “Siento que no he hecho nada malo, mucho menos fue con la intención de ofender a una mujer… Pido disculpas por si alguien se sintió aludido… lo hice por causar risas”.