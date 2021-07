Arturo León comparte otro TikTok con un mensaje “indirecto” a sus detractores

El ex chico reality Arturo León continúa dando de qué hablar en su cuenta de TikTok. Esta vez ha respondido a sus detractores con un clip en el que baila mientras se lee “Cuando quieren hablar mal de ti… pero solo provocan que te suban los likes y seguidores”. El ecuatoriano residenciado en España escribió “muchas gracias a todos por sus mensajes lindos y positivos 🙌🏼❤️”.

Muchos usuarios especulan que este TikTok fue una respuesta “irónica” al ataque del que fue víctima León cuando Mayra Jaime lo tildó de “patán”. Hace unos días Arturo había protagonizado un video en el que se oía la frase “le diste tu, le di yo, le dio él, le dimos todos”, y escribió la frase “descripción gráfica de tener pareja en realities”, lo que desencadenó una crítica severa por parte de la comentarista de farándula. Verlo AQUÍ

Por otra parte, Joselyn Encalada defendió a su amigo y a su particular sentido del humor. “Él me lo mandó y yo me morí de la risa porque nosotros sabemos… pero si a ti no te cae algo no tienes porqué sentirte aludida. No tiene porqué afectarte… Cada quien sabe lo que hace y deja de hacer, a quién le ha entregado o no le ha dado”, comenzó diciendo Encalada a las cámaras de “De Boca en Boca”, aseveró la ex chica reality.

Arturo León se defendió de Mayra Jaime

Después de los fuertes comentarios en su contra, Arturo tomó su derecho a réplica y sostuvo: “Siento que no he hecho nada malo, mucho menos fue con la intención de ofender a una mujer… Pido disculpas por si alguien se sintió aludido… lo hice por causar risas”.

En la declaración presentada por “De Boca en Boca“, resaltó las palabras de Mayra “no sé el significado de caballero que tengan otras personas… pero decirle a otra persona ‘metete la lengua por donde te quepa’ creo que no muestra mucha educación tampoco… igual cada ladrón juzga por su condición”.