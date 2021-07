Joselyn Encalada defiende a su amigo Arturo León de los ataques de Mayra Jaime

La ex chica reality Joselyn Encalada se pronunció a favor de Arturo León y su particular sentido del humor. Hace unos días el joven compartió un clip jocoso en su cuenta de TikTok que fue criticado por la presentadora Mayra Jaime, quien señaló que León era un “patán” al interpretarlo como una falta de respeto a una mujer. Ahora Joselyn afirma que solo fue una broma, y que a ella no le afectó,

“Él me lo mandó y yo me morí de la risa porque nosotros sabemos… pero si a ti no te cae algo no tienes porqué sentirte aludida. No tiene porqué afectarte… Cada quien sabe lo que hace y deja de hacer, a quién le ha entregado o no le ha dado”, comenzó diciendo Encalada a las cámaras de “De Boca en Boca”.

La joven continuó “yo lo tomé en broma, lo vi y me reí… lo veo y me sigo riendo. No se ataquen, no le está diciendo nada a nadie, no está dando nombres… Esto es un juego… Hablo por mí, no me siento ni me sentí atacada… me tiene sin cuidado”, finalizó Joselyn aseverando que Arturo tiene un sentido del humor particular y que sus cercanos están acostumbrados, sin sentirse ofendidos.

Mayra Jaime fue una “mal educada” con Arturo León

Una vez compartido el clip de Arturo, Mayra se pronunció en su programa “Agárrate” diciendo que “Es un patán al hacer esto… muy a parte de si tiene o no tiene razón… como caballero debería meterse la lengua por donde le quepa y no hacer comentarios así… es libre de hacer el TikTok y subir la publicación que le dé la gana, pero cuando dice ‘y no etiqueto’ es como que si lo quieres decir por qué no lo dices de frente”.

Como era de esperarse, León tomó su derecho a réplica y dijo “siento que no he hecho nada malo, mucho menos fue con la intención de ofender a una mujer… Pido disculpas por si alguien se sintió aludido… lo hice por causar risas”. Finalizó: “No sé el significado de caballero que tengan otras personas… pero decirle a otra persona ‘metete la lengua por donde te quepa’ creo que no muestra mucha educación tampoco… igual cada ladrón juzga por su condición”.