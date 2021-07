Arturo León trata a Mayra Jaime de “mal educada” mientras ella afirma que le “faltan pantalones”

Después de escuchar a Mayra Jaime decirle a Arturo León que “debería meterse la lengua por donde le quepa y no hacer comentarios así”, ha llegado el momento de que el ex chico reality le responda a la presentadora. “Siento que no he hecho nada malo, mucho menos fue con la intención de ofender a una mujer… Pido disculpas por si alguien se sintió aludido… lo hice por causar risas”.

En el clip compartido por la prensa, “De Boca en Boca“, León también hizo referencia a las declaraciones de Jaime “no sé el significado de caballero que tengan otras personas… pero decirle a otra persona ‘metete la lengua por donde te quepa’ creo que no muestra mucha educación tampoco… igual cada ladrón juzga por su condición”.

Mayra no se contuvo, y afirmó: “No es un simple TikTok… está siendo dirigido para alguien. Que no pongas los nombres porque te faltan los pantalones es diferente… porque tiras la piedra y escondes la mano… pero eso no quita que seas un patán”. Además aseveró “por qué si tú le faltas el respeto a una mujer que quieres que te lance flores? que te diga eres un caballero?… Deja mucho que desear de la persona que eres”.

Mayra Jaime afirma que Arturo León es un “patán”

Después de ver el TikTok de Arturo, en el que bromea con la frase viral “le diste tú, le di yo, le dio él, le dimos todos”, Mayra se pronunció: “Es un patán al hacer esto… muy a parte de si tiene o no tiene razón… como caballero debería meterse la lengua por donde le quepa y no hacer comentarios así”.

La presentadora afirmó que León “es libre de hacer el TikTok y subir la publicación que le dé la gana, pero cuando dice ‘y no etiqueto’ es como que si lo quieres decir por qué no lo dices de frente… Por qué no eres tan hombrecito y dices las cosas tal cual te parecen… porque estás quedando como un poco caballero”.