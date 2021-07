Mayra Jaime reacciona de forma polémica y vulgar al TikTok de Arturo León

El ex chico reality, Arturo León, removió un fibra en Mayra Jaime después de ver un TikTok con el fondo musical “le diste tu, le di yo, le dio él, le dimos to’s”. La comentarista de “Agárrate” aseveró que esta publicación lo hacía ver como un patán porque en el clip Arturo escribió “Descripción gráfica de tener pareja en realities… y no los etiqueto por respeto”.

“Un patán al hacer esto… muy a parte de si tiene o no tiene razón… como caballero debería meterse la lengua por donde le quepa y no hacer comentarios así”, comenzó diciendo Mayra. “Es libre de hacer el TikTok y subir la publicación que le dé la gana, pero cuando dice ‘y no etiqueto’ es como que si lo quieres decir por qué no lo dices de frente”.

“Por qué no eres tan hombrecito y dices las cosas tal cual te parecen… porque estás quedando como un poco caballero, como un patán”, aseveró Jaime. Pero esta no fue la única reacción, pues la también ex chica reality Belén Intriago le comentó el TikTok a León y afirmó “yo sí sé y no es para todas es para una que otra”, entre emojis de carcajadas.

Arturo León planea hacer vida en Europa

A principios del mes de enero Arturo fue capturado en las calles de Ecuador, y el programa “De Boca en Boca” no dudó en acercarse para saber el motivo de su regreso. “Llegué en diciembre en una sorpresa para mi familia… Estoy terminando mi maestría (en Europa)… Si se me da la oportunidad de quedarme por allá me gustaría quedarme al menos unos cinco años, haciendo mi vida un poco”.

También aprovechó para hablar de su corazón. “Si llega alguien perfecto… he madurado un montón y si llega estaría listo para una relación seria. Pero si no llega no lo estoy buscando”. León aseveró que aprendió de los errores del pasado y “gracias a ellos soy lo que soy ahora”.