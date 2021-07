Mayra Jaime responde a título “personal” a Carlos José Matamoros sobre las “payasadas” de los programas de Internet

La disputa pica y se extiende. Carlos José Matamoros opinó en contra de los programas de farándula transmitidos por canales digitales, aseverando que son una “payasada”. El presentador afirmó: “Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasadas… Son cosas que se veían en televisión hace 30, 40 años”.

Como toda acción tiene una reacción, los conductores digitales tomaron sus espacios para “defenderse” de los señalamientos de Matamoros. Mayra Jaime, quien trabaja para “Agárrate” en Telepremiere, sostuvo “Podrá ser que estés atacado porque no te llamaron en algún programa… será que caducaste en ese sentido, tal vez no… Cualquiera que sea el caso, creo que agredir de esa manera, generalizar a todo un grupo de personas que están trabajando está mal”.

La futura madre continuó diciendo: “Lo digo a título personal, yo no tengo nada en contra tuyo, nunca me he expresado de ninguna forma equivocada ni errónea hacia ti… La vaca se olvida de cuando fue ternero… nadie te enseñó, fuiste aprendiendo en el camino. Así nos toca a nosotros, aprender en el camino… tal vez con errores, tal vez con aciertos”.

¿Qué más dijo Carlos José Matamoros?

“Yo considero que hay personas que le gusta mucho criticar a los demás, muchas personas resentidas que no son profesionales sino que tienen un resentimiento… y bota ese veneno contra la gente porque les da la gana… porque tienen un balconcito donde la gente los ve”, continuó diciendo Matamoros.

Además, Carlos José considera que estos espacios deberían ser filtrados o fiscalizados para su mayor control. “Así como las personas que trabajan en televisión tienen un filtro, la gente que hace internet debe tener un filtro… Creen que hablar mal de uno es generar noticia y eso no es verdad… No son responsables con la información”.