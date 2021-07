Mayra Jaime informó que no presentará al público a su bebé cuando nazca

Mayra Jaime hace unos días anunció que se retira nuevamente del mundo de la farándula, a solo quince dias de haber regresado a su programa ‘Agárrate‘. Luego de la polémica que se formó en su contra por haber llamado ‘el muertito’ al presentador Efraín Ruales. Además de opinar despectivamente del programa ‘En Contacto’ y de Alejandra Jaramillo.

A pesar de que solo pasaron dos semanas desde que Mayra Jaime volvió al show que se transmite a través de Facebook, por la señal del canal digital Telepremier. En medio de un gran recibimiento que armó la producción del canal con alfombra roja, trajes de fiesta llenos de brillo, artistas invitados, entre otras.

Ahora lanzó un nuevo bombazo al asegurar que no presentará al público al hijo que espera con David Naula. Para las cámaras del programa ‘De boca en boca’ la animadora expresó que ya está decidido, porque no quiere exponer a Mateo a las criticas de la gente, y que lo hará al estilo de las grandes estrellas. Quienes tampoco revelan el rostro de sus hijos en sus primeros días.

“Con mi hijo voy a hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana”

“No lo voy a mostrar, creéme que no lo voy a mostrar ¿si las Kardashian pueden por qué yo no?“, dijo entre risas. “Yo creo que ese es otro temita delicado con David, de que no quiere exponer al bebé a la primera. Yo creo que la persona de la farándula soy yo. La persona del medio soy yo. La persona que trabaja en la televisión soy yo. Y así mismo es con David. David Naula es la persona que trabaja en el medio. Nuestro hijo no”, argumentó la animadora.

Mayra indicó que no le importa que en intenet la critiquen por no dejar ver a su bebé. “No lo pienso mostrar en los primeros meses. Tal vez después sí porque uno quiere esa fotico para el recuerdo. No me importa -lo que digan los demás-, es mi hijo y con mi hijo yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana”.

Además apuntó que este “mundo es tan feo” que las personas no dudan a la hora de desarle el mal a un pequeño, como ya lo han hecho con su hijo. “No lo voy a mostrar porque es exponerlo a un mundo tan feo, donde se la cargan con la criatura que la criatura no tiene nada que ver. Ya pasó, en las ocasiones anteriores la que habló fui yo, ni la criatura ni David. Pero le escribían a David: cierrale la boca a tu mujer. O escribían: ojalá no le pase a tu bebé”.

Jaime: “¿Tú crees que a mí me importa?”

“Entonces si la gente es tan estúpida, yo porqué le tengo que mostrar a mi hijo al mundo”, agregó Jaime, al tiempo que confesó que su pareja sí desea mostrar a todos a su bebé, pero que es una decisión de dos. “A David no le agrada mucho la idea porque dice que quiere compartir las fotos con su hijo. Pero -el bebé- tiene papá y mamá y tenemos que llegar a un consenso en lo que sea lo mejor para la criatura. Y en este caso yo creo que no necesitas exponer”, acotó Mayra.

Además la artista dijo que le va a hacer muchas fotografías a su bebé, pero que nadie más que su familia necesita verlas. “Sí voy a querer tomarle la foto de su primer mes y de los dempas, pero las podemos tener en la casa en un albúm familiar. Nadie más necesita verlo, solo nosotros”.

Para concluir, la animadora que estará alejada de las cámaras hasta el nacimiento de su bebé, recalcó, con la personalidad que le caracteriza, que le da igual lo que los demás piensen. “Siempre me ha criticado por todo lo que hecho, entonces ahora una critica más, una critica menos ¿tú crees que a mí me importa?”, sentenció Jaime.

Descubre más: