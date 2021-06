Mayra Jaime regresó a su programa ‘Agárrate’ pero no está arrepentida por los comentarios que hizo de Efraín Ruales: “No voy a cambiar”

Mayra Jaime volvió al programa de farándula ‘Agárrate‘ que se transmite a través de Facebook por la señal del canal digital Telepremier. El regreso de la animadora, tras dos semanas de ausencia, se dio en medio de todo un show que armó la producción del canal: alfombra roja, trajes de fiesta llenos de brillo, artistas invitados, entre otras.

Mayra Jaime arribó a las instalaciones del canal a bordo de un auto de lujo, luciendo un largo y muy brillante vestido, que complementó con una enorme corona de reina. Su hermosa pancita de embarazo destacó debajo del atuendo en color plateado.

“A los que no lo pidieron también: aquí estoy“

Tanto en el programa como en la señal del canal habían lanzado una campaña promocional creando expectativa acerca de quien sería la nueva compañera de Tábata Gálvez. Pero finalmente se decidieron por volver a integrar a la nacida en Guayaquil.

El ingreso de Mayra al set donde la esperaban varios invitados sorprendió a varios de los presentes. Y entre aplausos su compañera en el programa ‘Agárrate’ le dio la bienvenida diciendo: “Porque usted lo pidió”, a lo que Jaime respondió, “y a los que no lo pidieron también: aquí estoy”, mostrando su actitud desafiante y altanera de siempre.

Según Mayra y todo el equipo del canal, su regreso se debe a que el público se lo pedía constantemente. “A todas las personas que me han estado pidiendo. Y a las personas que confían en el trabajo que he venido haciendo. Sí todos cometemos errores, pero no voy a cambiar“, expresó entre risas de ella y de los presentes en el lugar.

“No voy a cambiar”

Agregando que lo que sí intentará será tener un poco más tino al expresarse, pero que no tratará de cambiar su manera de ser. “Digo la verdad. No voy a cambiar. Voy a tratar de tener un poquito más de mesura. En las palabras que emito que salen de mi boca, pero no voy a cambiar, porque simplemente si no soy yo ¿Qué hago aquí sentada?”, señaló Mayra.

Ante la vuelta de Jaime a sus labores como conductora del espacio de farándula el gerente del canal Telepremier Andrés Villalva le contó al medio Expresiones qué: “El público, masivamente, pidió su retorno a través de las redes sociales y ella regresa por la puerta grande“. Agregando que el estilo de cada una de las animadoras se mantendrán, pero que las notas serán tratadas con más cuidado y análisis.

Hay que recordar que la renuncia de la presentadora, que está a la espera de su primer hijo. Se dio luego de los polémicos y crueles comentarios que realizó refiriéndose al animador asesinado, Efraín Ruales, como “el muertito“, y que su novia Alejandra Jaramillo, había ganado los Premios ITV gracias a esa tragedia.

Mayra fue repudiada por llamar ‘el muertito’ a Efraín Ruales

La actriz y animadora Mayra Jaime, además incluyó en la polémica al programa ‘En Contacto’. Asegurando que los premios obtenidos tanto por Jaramillo, como por el espacio televisivo, que se transmite a través de Ecuavisa, fueron por la conmoción que vive el país. Debido a la muerte inesperada de Ruales a manos de sicarios.

Jaime, sin piedad, en esa ocasión también incluyó a los fans que según ella, se dejan llevar por la tragedia en vez de evaluar el talento. “Por el muertito, por el muertito es que le dieron los tres premios. Por todo el show que se ha armado últimamente. Es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda y poco lógica, que cree que porque alguien falleció… Entonces denle premios a Samantha Grey, al Chino Moreira cuando se le murió también la novia. Porque no es que es la única persona que se ha muerto”.

Asimismo, arremetió contra la producción del matinal señalando que existe favoritismo y poca ética. “Y que pena que en el programa empiecen a resaltar solo el trabajo de una cuando tienen a otros conductores ahí. Y solo le hicieron propaganda a ella y no a los otros. Porque sabían que el pueblo iba a votar. Sabían que el pueblo iba a votar por esa persona y los otros no importa. Qué pena que sean poco profesionales y éticos para trabajar y estén vetando a la gente”, expresó Mayra.

Descubre más: