Jorge Heredia contesta a las criticas de Carlos José Matamoros sobre los programas digitales de farándula

Jorge Heredia reaccionó a los comentarios emitidos por el paparazzi Carlos José Matamoros, hace unos días. Quien se manifestó en contra de los programas online dedicados a la farándula. Lo que desató la molestia de varias personalidades del medio que se dedican a este tipo de contenido.

Matamoros dijo: “Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasada. Son cosas que se veían en televisión hace 30, 40 años”, agregando qué: “Yo considero que hay personas que le gusta mucho criticar a los demás. Muchas personas resentidas que no son profesionales, sino que tienen un resentimiento. Y bota ese veneno contra la gente porque les da la gana. Porque tienen un balconcito donde la gente los ve”, señaló el animador.

Jorge le pidió empatía a Matamoros

Ante esto, el programa de farándula ‘De boca en boca’ buscó a Jorge Heredia pra que diera su opinión acerca de las declaraciones de su colega. Ya que el comunicador social cuenta con un nuevo programa de este tipo en internet, llamado ‘Volvemos con todo’. “Carlos José debería de tener también un poco de filtro al momento de emitir un comentario de este calibre. Porque al fin y al cabo también te estás metiendo con la comida de alguién”, apuntó.

“Porque de alguna manera el público es el que va a elegir con qué producto y contenido se queda. Ellos tienen la posibilidad de elegir lo que quiere ver, incluso si es un mal contenido. Yo creo que hoy en día en las redes sociales tú puedes consumier cosas peores de lo que se está haciendo en farándula, o cosas peores”, señaló Heredia.

Jorge agregó que hay que analizar antes de hablar porque está criticando el valioso trabajo de otros. “La posibilidad que te dan las plataformas digitales es que el público escoge qué ver y que no ver. Entonces lanzar un dardo de ese calibre, yo creo que es porque de pronto como él no está en un programa online habla desde ese punto de vista. Pero sería bueno como empatizar y ponerse un poquito en los zapatos de quienes venimos haciendo programas en plataformas digitales”.

“Es mejor quedarse callado y no hablar”

Asimismo, Jorge admitió que Matamoros le escribió para felicitarlo cuando lanzó su nuevo show. “A mí me escribió para felicitarme por eso me sorprende. El filtro ese es para todo: para lo que decimos, para lo que opinamos acerca de un producto, aunque estemos de acuerdo o no de cómo se esté llevando”, acotó el animador.

“¿Cómo podemos hablar de respeto si no estamos respetando el trabajo de los demás? aún cuando nos parezca pauperrimo”. También recalcó que Carlos José hizo un programa online y por eso le parece extraño que se refiera tan mal a esos contenidos. “Él estaba animando un reality en una plataforma digital ¿por qué no duró? no lo sé. A lo mejor no llegaron al presupuesto o al acuerdo, no lo sé, pero él ya estuvo en un plataforma digital, no es que no ha estado. No creo porque no esté él en un programa digital quiere decir que esté mal hecho”, recordó Jorge.

Para concluir, el participante del reality show de baile ‘Soy el mejor’, llamó a reflexionar y medir los comentarios que se expresen porque es meterse con el trabajo de otros. “Sin temor a equivocarme, creo que hay que cuidar las palabras para no herir suceptibilidades. Y si no compartes, no te gusta un contenido, yo creo que es mejor no verlo, no consumirlo, o quedarse callado y no hablar”.

