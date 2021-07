Jorge Heredia informó que están intentando hackearle su programa digital

Jorge Heredia contó con mucha molestia que están saboteando su nuevo programa digital. ‘Volvemos con todo’ es el nombre del espacio transmitido a través de las redes sociales en el que participa el comunicador social. Y que tan solo a unos días de su estreno ya está siendo perjudicado por personas mal intencionadas que han intentado hackear las cuentas y que se las cierren.

Así lo contó el participante del reality de baile ‘Soy el mejor’ Jorge Heredia, al programa de farándula ‘De boca en boca’. Quien además señaló que ya saben quienes son las personas involucradas en el hecho. Y que tuvieron que buscar a personas capacitadas en el área para impedir que les roben las cuentas.

“Nos empezaron a reportar el en vivo“

El animador, que esta semana también ingresó como parte del staff de presentadores de ‘De casa en casa’, relató lo que tuvieron que hacer al presentar los problemas para transitir el episodio del martes. “Nos reportaron la cuenta del fanpage. Porque nos denunciaron como que poníamos contenido sexual y nos cerraron la cuenta del fanpage”.

Continuó explicando qué, “tuvimos que apelar a Facebook. En 24 horas ya nos devolvieron la cuenta; la pudimos abrir. Nos quisieron hackear la cuenta de Youtube. Nos enviaron un reporte donde nos ponían aceptar una nueva clave con una infinidad de caracteres, entonces nos estaban tratando de hackear”, indicó Jorge.

“Nos empezaron a reportar el en vivo. Tuvimos que utilizar nuestras redes sociales personales para poder reportar el problema ante el público que nos estaba viendo y nos está siguiendo. Hoy tuvimos que tomar acciones, tuvimos que buscar a técnicos que saben más del tema para asegurar las cuentas. Y esperemos que hoy -ayer- no vuelva a pasar”.

“Se nos ha dicho de todo“

Heredia manifestó su descontento e indignación por los ataques a su programa. “De alguna manera nos deja un poco desencajados porque no estamos dañando el trabajo de nadie. Asimismo pedimos que no dañen el nuestro”, además dijo que están conscientes de quienes son los responsables. “Esto es delicado. Y la tenemos clarísimo. Solo voy a decir que tenemos claro quien es. No voy a decir quien es porque no queremos entrar en una guerra mediática porque te ratifico no es nuestro estilo”.

“No es lo que queremos. Tenemos claro quienes son, de donde viene. De hecho por allí ya hay algunos que quisieron generar un conflicto”, agregó el presentador. También confesó que no están siendo criticados y ofendidos a través de las redes sociales. “Se nos ha dicho de todo: paridos por la vecina, paridos por la perra; gays; bisexuales; lesbianas; nos han dicho de todo. No vamos a responder porque no es nuestro estilo”.

Para concluir el talento de TC Televisión señaló que no les interesa armar un escándalo por el tema, solo quieren seguir trabajando. “Nosotros respetamos el contenido que hagan el resto de programas, y simplemente queremos que de una u otra manera se nos deje trabajar. Y se dejen los ataques que se están haciendo hasta el momento”.

Descubre más: