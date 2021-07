Mayra Jaime arremete en contra de Jorge Heredia por faltarle el respeto a Yadira Ramón

Jorge Heredia ha estado en el ojo del huracán por su polémico comportamiento en el reality de baile ‘Soy el mejor’. Esto tras haber renunciado por estar en desacuerdo con la manera de calificar del jurado. Desde entonces ya ha tenido varios impaces hasta con el conductor del programa Ronald Farina.

Ahora, Jorge Heredia tuvo un intercambio de palabras con Yadira Ramón y tal discusión dio de qué hablar a Mayra Jaime. La animadora se manifestó por la actitud y respuesta del bailarín en contra de la jueza, que según la manera de pensar de Jaime, se merece respeto porque es una mujer y de paso mucho mayor que él.

“Jamás le he faltado el respeto a una persona mayor a mí”

El animador dijo sobre la jurado y coreógrafa “le emociona”, tocar el cuerpo de sus otros compañeros de baile. “Yo no sé si a lo mejor cuando se le acerca alguien, y le enseña el cuerpo, le deja tocar el cuerpo, es lo que la emociona”, sobre Yadira. Y por obvias razones se sintió ofendida al punto de que advirtió a la producción del show que no volvería a calificar al bailarín por haberle faltado el respecto.

La presentadora del programa digital de farándula ‘Ágarrate‘ comenzó descargando su indignación por esa conducta de Heredia. “A este señor le hace falta faldas por ponerse a discutir con una mujer”, agregando qué: “Me parece que es una falta de respecto. Yo creo que se le dio la oportunidad de ingresar en la mañana. Porque a duras penas creo que le esten parando bolas en su programa de la noche, entonces necesita hacer farándula en la mañana”.

“Le están dando la prioridad y acaba de llegar al canal y llegue y no respete a nadie. Porque si me van a criticar, van con que me dijo malcriado, me dijo esto, me dijo aquello. Y sí, yo sí me he portado mal, y he pedido disculpas, pero yo jamás, jamás en la vida yo le he faltado el respeto a una persona mayor a mí”, expresó bastante exaltada Mayra en su programa ‘Agárrate‘.

“Mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado“

El comunicador señaló que no se sentía confiado sobre cómo eran calificados en cada presentación. “Quería que se supiera que me iba porque no veía mucha garantía con el tema del jurado. La verdad mi malestar sí fue con ciertos miembros del jurado porque no me parecía coherente o equitativo con lo que estaban haciendo”, indicó el artista de 35 años.

El nacido en El Empalme, provincia del Guayas, comentó que no pudo continuar por la acumulación del malestar de lo que estaba pasando en el programa con el jurado. “Siempre hay un detonante que te dice, hasta aquí llego. Yo no estaba preparado solo para competir. Yo soy comunicador social, tengo una maestría en periodismo. Entonces te preparas para ejercer una profesión como tal“, declaró para el programa ‘De Casa en Casa’.

Con respecto al cuestionamiento de la periodista del porqué no fue al programa a despedirse contestó qué: “No quise tomar una decisión con la cabeza caliente. En la mañana yo le escribí a Christian Rodríguez, le pasé el mail. Indicándole que llegaba hasta ahí; que le agradecía y que no era nada con el programa”, explicó Jorge.

