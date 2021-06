Con este refrán Francisco Pinoargotti responde al regreso de Jorge Heredia a ‘Soy el mejor’

Francisco Pinoargotti fue consultado sobre lo que opina del regreso de Jorge Heredia a ‘Soy el mejor’. Pues el juez quien integra el panel de jueces del reality show de baile tuvo un cruce de palabras con el participante, tan solo días antes de que el animador decidiera renunciar a la competencia, alegando que no estaba satisfecho con la manera en que el jurado califica.

Siendo Francisco Pinoargotti uno de los afectados directos ante las declaraciones de Heredia, las cámaras del programa ‘De Boca en Boca’, se acercaron al juez para preguntarle su pensar al respecto. Pero este contestó de manera muy tajante qué “simplemente no me interesa” lo que dijo o hizo el participante.

Comenzó explicando con un semblante un tanto molesto e incomodo por tener que hablar sobre el tema. “A mí me llamaron para que opine por algo que ha dicho -Jorge- y que yo ni siquiera he visto. Solo digo dos cosas: uno, no me interesa. Lo que dijo, lo que hizo, no me interesa. Porque uno se preocupa por lo que realmente le interesa, y esto es algo que no me interesa”, señaló el jurado.

Pinoargotti: “Ya lo hiciste”

Y prosiguió explicando la situación haciendo alusión a un refrán: “Lo que sí te puedo decir, y se lo voy a decir a todo el mundo: Muchas de las cárceles están llenas por acciones que la gente tomó en un momento ¡Ah es que yo no quería! pero igual ya lo hiciste”, comentó Francisco con respecto del regreso de Jorge Heredia al concurso de baile.

Para concluir el juez señaló que la gente se define por sus acciones y no por lo que habla. “Con eso me quedo. No solamente con lo que dices, sino con lo que haces, y vuelves a hacer. Ahí queda, no más”, agregando que todo el mundo está en su derecho de pensar lo que quiera, pero que eso no le asegura que tenga la razón. “Cada quien piensa lo que quiere, pero eso no quiere decir que eso sea la verdad”.

También las otras dos integrantes del panel calificador de ‘Soy el mejor’: María Fernanda Ríos y Yadira Ramón, fueron consultadas por la decisión de Heredia de volver al reality. Y esta última coincide con el desagrado de Francisco Pinoargotti ante la vuelta de Jorge al programa.

“No estoy para la payasada“

Ramón fue directa y tajante al decir que ella no se presta para “la payasada” que se está viviendo con este regreso. “Me parece de lo último, realmente. Me parece que es una falta de respeto y sinceramente yo, no estoy para la payasada. Porque ¿Qué es eso que renuncie y ahora regresa?”, insistiendo en que quisiera saber en qué acuerdo quedó con la producción del show para volver. “O sea, no entiendo bajo qué condiciones regresa”.

Por su parte, la que sí está feliz de ver nuevamente al animador sobre el escenario de baile de ‘Soy el mejor’ es María Fernanda Ríos. Aunque acotó que respeta que sus otros dos compañeros en el jurado no estén de acuerdo con el regreso de Heredia. “Ellos tienes sus porqués y yo los respeto. Hay que respetarlos porque son dos profesionales a carta cabal”, señaló.

“Pero yo más allá de juzgarlo. De que se fue o no se fue. Había que apoyarlo. Él tal vez no necesita estar aquí. Jorge no lo necesita, pero la persona que él está apadrinando sí lo necesita”, concluyó Ríos.

