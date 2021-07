David Naula confesó que no está deacuerdo con la decisión de Mayra Jaime de no mostrar a su bebé cuando nazca

David Naula confesó que no está deacuerdo con la decisión de Mayra Jaime de no mostrar al público a su bebé cuando nazca. Así lo dijo para las cámaras del programa de farándula ‘De boca en boca’. El exchico reality se sinceró al respecto de la información que dio hace unas semanas su pareja sentimental, asegurando que él sí quiere exhibir a Mateo.

David Naula habló con la reportera Silvana Torres acerca de qué pasará cuando Mayra dé a luz. Pues la animadora de ‘Agárrate‘ dijo muy decidida que no quiere que nadie esté criticando a su bebé y enviándole malas vibras. Y por eso prefiere mantenerlo en alejado de los medios, por lo menos en sus primeros meses de vida.

“Quizás se filtre una foto“

“No lo voy a mostrar, creéme que no lo voy a mostrar ¿si las Kardashian pueden por qué yo no?“, dijo entre risas. “Yo creo que ese es otro temita delicado con David, de que no quiere exponer al bebé a la primera. Yo creo que la persona de la farándula soy yo. La persona del medio soy yo. La persona que trabaja en la televisión soy yo. Y así mismo es con David. David Naula es la persona que trabaja en el medio. Nuestro hijo no”, argumentó la animadora.

“Yo nunca tuve en mente no presentarlo. De hecho cuando me lo comentó me sorprendí y le dije, pero si es un bebé. Yo creo que lo más bonito es mostrarlo al mundo, que el muno sepa lo feliz que es uno”, agregó que su reacción ante la intención de Jaime fue: “Yo no sé porque no lo quieres presentar, pero yo sí quiero mostrarlo al mundo y que todos lo vean”.

Naula dijo que es difícil mantener a Mateo en secreto pues sus familiares también quieren presumir al nuevo integrante. “Hay mucha gente a la expectativa, por ejemplo mi mamá también va a querer subir su foto. Quizás se filtre una foto, no lo sé”, comentó la pareja de Mayra.

“Le taparé la carita con un emoticón“

El tema ha traido choques entre los artistas, según revela David, aunque nada serio. “Sí hemos tenido esas diferencias, pero ¿cómo no lo voy a mostrar?. Pero ella dice que no quiere por la mala vibra, y yo le contesto que el bebé no va a saber, él no va a entender”, relató.

Agregó que por la paz de su relación sentimental hará lo que decidida Mayra, pero insistirá en hacerla cambiar de opinión. “Yo prefiero la paz en mi matrimonio, en mi relación. Pero bueno ella es la que lo tiene 9 meses en la barriga, ella es quien lo va a parir. Y si ella no quiere enseñarlo al público es su decisión”, apuntó.

Para concluir, el exchico reality confesó que se le ocurre colgar las fotos de su bebé tapando su rostro. “Lo pondré en mi Instagram y le taparé la carita con un emoticón. Ella dice eso ahorita, pero en los ecos que hacemos ya más o menos se ve la carita del bebé. Yo no estoy de acuerdo, pero debemos conversar para ver qué decisión vamos a tomar”, señaló Naula.

