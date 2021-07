Toño Abril admira y respalda a Carlos José Matamoros frente a las críticas que recibe el presentador

El regreso de Carlos José Matamoros a la pantalla ha desatado una serie de reacciones, sobre todo después de debutar en una plataforma Online mientras declaró que los programas digitales eran una “porquería”. Sin embargo, hay quienes apoyan su premisa, como es el caso de Toño Abril, quien le aconseja hacer caso omiso de los comentarios en su contra.

“He trabajado con él hace ya años… me parece un profesional y él tiene la razón, hay programas online que son una basura. De lo poco que he visto, he visto que no hacen buena farándula… Estoy de parte de Carlos José, que siga trabajando… que él lo ha hecho durante años”, comenzó declarando Toño.

El ex chico reality continuó: “Todos se creen ya presentadores de farándula… deberían darse cuenta de cuántos años tiene Carlos José frente a la pantalla y respetar eso… yo respeto a quienes tienen mayor trayectoria… pero mi consejo es que siga trabajando y no haga caso a esos comentarios negativos”.

Carlos José Matamoros atacó a los programas de farándula

Hace unos días el Paparazzi declaró que los programas de farándula OnLine eran una “payasada” y “porquería”. En medio de los detractores, Matamoros sostuvo “es un programa que se lo han inventado para hablar porquerías de todo el mundo… son unos resentidos sociales de que como no pudieron estar en la televisión, se dedican a escupir su veneno”.

Luego señaló que “soy un profesional… Yo estoy hablando porque tengo una trayectoria que me permite emitir una opinión… Y yo pienso que el 99% de los programas que hay en redes sociales son una porquería”.