Carlos José Matamoros vuelve a la pantalla para debutar en la plataforma OnLine

Parece que Carlos José Matamoros siguió, otra vez, los consejos de Marián Sabaté, y finalmente evolucionó a la pantalla digital. El presentador se une a un proyecto del cantón de Milagro para animar un espacio de concursos, al que Matamoros describió como “obra social”. “Es un programa súper divertido… Más que un concurso, es algo que se enfoca en ayuda social”.

El paparazzi continuó “no lo estoy haciendo por dinero, lo estoy haciendo específicamente porque me encanta el formato del programa… Para mí es un tema de mantenerme en contacto con el público”. La “Veneno” Torres no perdió la oportunidad de recordarle a Carlos José sus comentarios contra los programas OnLine, aunque ahora es parte de uno.

“Te invito a que revises los archivos… Yo digo ‘los programas de farándula OnLine son una porquería’, pero yo creo que este programa ha demostrado que tiene calidad”, respondió Matamoros con un poco de ironía por la perspicacia de Silvana. “Yo me remito a mis palabras… yo no soy farándula… hablé de los programas donde la gente se dedica a destruir a la gente”, sostuvo.

Las palabras por las que “crucificarán” a Carlos José Matamoros

En una declaraciones contundentes, Carlos José afirmó: “Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasadas… Yo considero que hay personas que le gusta mucho criticar a los demás, y bota ese veneno contra la gente porque les da la gana… porque tienen un balconcito donde la gente los ve”.

Para el momento, Marián declaró que “las 3/4 partes de los que estábamos en televisión estamos en OnLine porque es la nueva era, hay que evolucionar, no te quedes anticuado… Este es el futuro. Yo creo que estás equivocado y sostengo que estás equivocado. No le he dicho caduco, pero sí que su pensamiento es anticuado”.