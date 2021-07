Carlos José Matamoros cree que no todos los programas Online debieron sentirse “aludidos” por sus comentarios

El presentador Carlos José Matamoros declaró hace unos días que los programas de farándula Online eran una “porquería”, lo que desató una serie de reacciones en cadena por parte de varios presentadores. Desde Mayra Jaime hasta Marián Sabaté alzaron su voz en contra de sus afirmaciones, pero esta vez un propio espacio digital tomó sus cámaras para abordar al paparazzi y saber si todos estaban en el “mismo saco”.

“Dije que el 99% de los programas online son una porquería, lo mantengo… no me arrepiento. Dije lo que siento, dije que muchas personas usan su programa de farándula como un balcón para que la gente deposite su mi#$%!”, resaltó Matamoros antes de que Ariana Mejía abordara la pregunta si “Fuull Farándula” era parte de su lista negra.

“Que yo sepa ustedes no son un programa netamente online, tienen una frecuencia de cable, no creo que debieron sentirse aludidos… Al que le cae el guante, que se lo chante”, finalizó Carlos José antes de escuchar a Dieter Hoffmann decir “Su comentario es válido, porque es alguien de trayectoria. Es un peso pesado, que conoce del medio… Ahora, comparto lo que dice hasta cierto punto, que hay ciertos programas que no valen la pena que estén en el aire”.

Carlos José Matamoros considera una “payasada” la farándula Online

“Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasadas… Son cosas que se veían en televisión hace 30, 40 años”, afirmó Carlos José frente a las pantallas de “De Boca en Boca”, para luego afirmar que “es un programa que se lo han inventado para hablar porquerías de todo el mundo… son unos resentidos sociales de que como no pudieron estar en la televisión, se dedican a escupir su veneno”.

Sin titubear, Mayra Jaime opinó que “será que caducaste en ese sentido, tal vez no… Cualquiera que sea el caso, creo que agredir de esa manera, generalizar a todo un grupo de personas que están trabajando está mal”. Por otra parte, Marián Sabaté afirmó que “me sorprende muchísimo porque sabe que los inicios de él fueron conmigo, que yo realmente, no por echárselo en cara, lo descubrí todo ese talento que había y lo convertimos en el paparazzi”.