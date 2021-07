Marián Sabaté afirma que Carlos José Matamoros le debe su carrera

Otra polémica que pica y se extiende es la que causó Carlos José Matamoros tras criticar a los programas de farándula online. Después de decir que estos espacios eran una “payasada” también le respondió a los comentarios de Marián Sabaté: “imagínate si yo estoy caduco, que tengo 10 años menos de trayectoria de ella, ella está fosilizada”.

Marián aseveró “me sorprende muchísimo porque sabe que los inicios de él fueron conmigo, que yo realmente, no por echárselo en cara, lo descubrí todo ese talento que había y lo convertimos en el paparazzi”. La también conocida como la Reina de la Prensa Rosa además afirmó que Carlos José “es visceral”.

Sabaté continuó diciendo que “las 3/4 partes de los que estábamos en televisión estamos en OnLine porque es la nueva era, hay que evolucionar, no te quedes anticuado… Este es el futuro. Yo creo que estás equivocado y sostengo que estás equivocado. No le he dicho caduco, pero sí que su pensamiento es anticuado”.

Carlos José Matamoros se vende “caro”

En vista de las críticas que recibió por su opinión de los nuevos espacios de farándula, Carlos conversó con Silvana Torres para decir “Soy un profesional… Yo estoy hablando porque tengo una trayectoria que me permite emitir una opinión… Y yo pienso que el 99% de los programas que hay en redes sociales son una porquería”.

Para mayor detalle de su “prestigio” como presentador, Matamoros explicó “en este momento el país está pasando por momentos difíciles, y yo soy una persona que tengo mis tarifas y no me bajo de lo que yo cobro”.