Marian Sabaté responde a Carlos José Matamoros recordándole que ella fue quien lo ayudó a ingresar a la televisión

Marian Sabaté se mostró en desacuerdo con el paparazzi Carlos José Matamoros por referirse despectivamente sobre los programas de farándula digital. Y mucho más porque el presentador repitió que le da igual lo que piensen sus compañeros del medio: “Al que le caiga el guante que se lo chante, ese no es mi problema. No estoy reculando de las cosas que dije”.

Y es que Matamoros fue noticia tras decir que los programas online son para “personas resentidas que no son profesionales”: “Con el respeto que se merecen todas las personas que hacen este tipo de programa, son payasada. Son cosas que se veían en televisión hace 30, 40 años”, agregando qué: “Yo considero que hay personas que le gusta mucho criticar a los demás. Muchas personas resentidas que no son profesionales, sino que tienen un resentimiento. Y bota ese veneno contra la gente porque les da la gana. Porque tienen un balconcito donde la gente los ve”, señaló el animador al programa ‘De boca en boca’.

“Yo lo descrubrí“

Ante esto Marian Sabaté reaccionó a dichas declaraciones de Matamoros y este le repolicó: “Marian dijo que si yo dije eso porque no estoy haciendo televisión. Imagínate si yo estoy caduco, que tengo 10 años menos de trayectoria de ella, ella está fosilizada”, indicó Carlos José, nuevamente a ‘De boca en boca’.

Ahora ‘la Reina de la prensa rosa’ vuelve a contestarle al animador, asegurando que ella lo ayudó a ingresar a la televisión. “Me sorprende muchísimo porque sabe que los inicios de él fueron conmigo, que yo, y no es por echárselo en cara, lo descrubrí. Vi todo ese talento que tenía y lo convertimos en el paparazzi”, le dijo al mismo programa de TC Televisión, ‘De boca en boca’.

“Sé que es viceral y que pela cable. Yo muchas veces he tenido que hablar con él y tranquilizarlo cuando trabajabamos juntos. Porque es un fosforito y cuando explota, explota. Pero lo que yo pienso, lo pienso, y nadie me va a hacer recular ni opinar diferente”.

“Yo me siento de 25 años“

Sabaté prosiguió indicando que la opinión de Carlos está errada pues la tv online es la apuesta del futuro. “Hoy en día, las tres cuartas partes de los que estabamos en televisión estamos en online porque hay que evolucionar. Porque es la nueva era, hay que evolucionar, no te quedes anticuado. No seas chapado a la antigua, la tele es linda y todos queremos estar en señal abierta, pero este es el futuro. Donde te pueden pagar bien, hay buenos equipos, y se puede hacer televisión tan buena como la de un canal abierto“, señaló.

“Así qué, yo creo que estás equivocado, y sostendré que está equivocado, mi querido compadre”, dijo. Además la reportera del show de farándula le recalcó el comentario de Matamoros de que ella tiene 10 años más que él en el medio, haciendo referencia a que es mayor que él y que Sabaté sería la caduca. “Si él me está tratando de decir vieja: viejo el mar y todavía arrastra. Y viejos los caminos y te llevan a lugares maravillosos“.

Para concluir la animadora expresó que se siente joven y que Carlos debe ponerse al día con las tendencias digitales. “Además uno tiene tres edades: la edad de la cédula; la edad de cómo te ves; y la de cómo te sientes, y yo me siento de 25. No le he dicho caduco para nada, pero sí que tiene que actualizarse”, aseguró.

