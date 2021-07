Mayra Jaime afirma que es quien cobra los cheques de David Naula

El control de Mayra Jaime no es solo sobre su opinión en televisión, sino también sobre los ingresos de su pareja, David Naula. En una de las transmisiones de su programa “Agárrate” Jaime aseveró que una vez le preguntaron por mensaje “¿Quién cobra por él?”, a lo que respondió sin titubear “cobro yo… y si porque si no cobro yo su dinero va y se lo gasta con otra. Mejor que se lo gaste en sus hijos”.

La presentadora está por darle la bienvenida a su hijo Mathias Israel, y muestra su firme postura para velar por el bienestar del niño y su familia, aunque eso implique “vigilar” los gastos de su novio. Sin embargo, el apoyo de Naula es incondicional y lo ha demostrado en todo respaldo que da a Mayra pese a cada escándalo mediático.

Por otra parte, Mayra se defendió de Layla Torres, quien la hizo sentir como “bruta”. “Si hablamos de bruta, porque es lo que estoy entendiendo que digas que yo no digo pienso las cosas cuando yo si las pienso me estás dejando mal…Nunca has pensado lo que has dicho, nunca has pensado lo que has actuado”.

Mayra Jaime disfruta hacer TikTok

Si bien sus comentarios pueden ser ácidos en pantalla, Mayra disfruta ser dulce en TikTok. Con divertidos lypsincs, la ex chica reality ha compartido una serie de clips divertidos y para el agrado de sus fanáticos. “A quien más le pasa ?? 🙈 Feliz viernes 🪅🙌🏻❤️ tengan cuidado y distanciamiento!”, escribió junto a un video mientras rompía “la dieta”.

También es indiferente a ciertas situaciones. Mientras conversaba Jomahira Ganchozo, Mayra se refirió a Dieter Hoffmann como “¿quién es?”. Sin embargo, recientemente se enfrentó al ex chico reality Arturo León, por “agredir” a una mujer por insinuar que las relaciones amorosas en los realities son inestables.