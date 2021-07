Mayra Jaime le responde sin pelos en la lengua a Layla Torres y la llama “Bruta”

La presentadora del espacio digital “Agárrate”, Mayra Jaime, ha vuelto a dejar su clara opinión en el programa de Telepremiere. Esta vez ha sido Layla Torres el foco de sus comentarios, aseverando que era una respuesta a la “falta de respeto” que la ex chica reality sostuvo en sus declaraciones recientes.

“Si hablamos de bruta, porque es lo que estoy entendiendo que digas que yo no digo pienso las cosas cuando yo si las pienso me estás dejando mal…Nunca has pensado lo que has dicho, nunca has pensado lo que has actuado”, comenzó diciendo Jaime en un tono molesto e indignado porque jamás había tenido cruce de palabras con Layla.

De acuerdo al clip compartido por el perfil farandulero “El Show de la Farándula”, Jaime continuó: “Respeto tu postura de mamá y que como mamá estés tratando de limpiar tu postura que tenías, y eso no quiere decir que la gente se olvida de quién eras… Antes de referirte a mi hazme el favor háblame con respeto porque yo de ti nunca he hablado”. Mientras tanto, Layla solo compartió un Instagram Stories con la frase “Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla”… ¿será por las palabras de Mayra?.

Mayra Jaime y sus riñas en televisión

La presentadora siempre está en la palestra por sus diferencias con otros colegas y talentos de la televisión nacional. Después de sus polémicos comentarios en contra de Alejandra Jaramillo, también se le vio involucrada en críticas a Dieter Hoffmann, conductor y director del afamado programa “Fuull Farándula”.

En una entrevista con Jomahira Ganchozo, la Víbora le preguntó a Mayra sobre Hoffmann. “¿Tienes algún problema con Dieter Hoffmann… te cae mal?”, a lo que Jaime solo contestó “¿quién es?”. Por otra parte, también estremeció las redes sociales al responderle al ex chico reality Arturo León, a quién tildó de “patán” por un clip de TikTok que se burlaba de las relaciones de pareja en los realities.