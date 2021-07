¡Nuevo amor, nueva polémica! Ariana Mejía le lee la “cartilla” de romances a Ariana Bucaram

La presentadora Ariana Mejía encendió de nuevo su Instagram Live para romper el silencio sobre los comentarios de la ex pareja de su novio, Andrea Bucaram. Hace unos días la rubia de “Fuull Farándula” sostuvo que estaba feliz y tranquila con su nuevo romance, después de haber terminado con Troy Alvarado y que “mientras me haga feliz, bienvenido sea”.

En la misma entrevista declaró que había recibido reclamos de parte de Andrea: “comenzó a reclamarme que desde cuando estaba con él… Prefiero evitar ese tipo de problemas…. Estoy en paz conmigo misma… Nadie tiene que molestarse por mi relación porque yo no le he quitado el marido a absolutamente a nadie”.

Sin embargo, Ariana se sintió atacada por Bucaram y respondió en sus redes sociales. “Haces las pendej”#$ pero esconde la mano… es como ‘ay no me quiero pelear con mi enamorado, pero si voy a prender un en vivo para hablar de Ariana’”, se oye decir a la conductora de televisión.

Ariana Mejía se sentía humillada por Troy Alvarado

La también modelo continuó “ya pasaste por una relación, quedaste embarazada… y fue después de Iván… Eso terminó hace casi ya dos años… Se supone que amabas al albañil… lo perseguías a su casa, porque se supone que había amor… pero no puedes amar a dos personas al mismo tiempo”.

Por otra parte, en las previas declaraciones de Mejía para la prensa, describió qué la impulsó a cerrar el ciclo amoroso con Troy. “Los actos se fueron dando de manera en la que se fue matando el amor de a poquito… Muchos problemas, mucha humillación, me reprimía demasiado… Fuera de todo eso, tenía cosas buenas solo que no compaginamos como pareja y se me fue matando el amor”, comentó Ariana.