Ariana Mejía se sentía “humillada” por Troy Alvarado y se abre a un nuevo amor

La presentadora de “Fuull Farándula”, Ariana Mejía, tiene un nuevo amor y confirma la ruptura con Troy Alvarado. “Bueno mientras me haga feliz, bienvenido sea”, sostuvo la estrella al hablar de su romance con la ex pareja de Andrea Bucaram. Miguel Cedeño conversó con Ariana, diciéndole que nadie creía que se separaría de Troy.

“Los actos se fueron dando de manera en la que se fue matando el amor de a poquito… Muchos problemas, mucha humillación, me reprimía demasiado… Fuera de todo eso, tenía cosas buenas solo que no compaginamos como pareja y se me fue matando el amor”, comentó Ariana. En la fluida conversación salió a relucir que Andrea le ha pedido explicaciones a la rubia por su romance con su ex pareja.

“Comenzó a reclamarme que desde cuando estaba con él… Prefiero evitar ese tipo de problemas…. Estoy en paz conmigo misma… Nadie tiene que molestarse por mi relación porque yo no le he quitado el marido a absolutamente a nadie”, afirmó Mejía mientras explicaba también que no le respondió nada a Bucaram.

Ariana Mejía considera que Jorge Heredia debería ser más “humilde”

El también presentador Jorge Heredia atacó a Yadira Ramón, como jurado del programa “Soy el Mejor”. La estrella sostuvo: “Han habido bailes súper flojos; sin embargo, ella brinca, salta… no sé si a lo mejor, cuando se le acerca alguien y le enseña el cuerpo o le deja tocar es lo que le emociona”, declaró.

Ariana comentó al respecto que “Jorge es hermoso, lindo, un buen comunicador social y yo creo que le va a ir súper bien, pero con un poquito más de humildad. Le falta un poquito más de humildad”. Mayra Jaime también alzó su voz sobre el caso y señaló: “Le hace falta una falda y un tutú también, por la falta de respeto a una mujer de trayectoria, a una señora”.