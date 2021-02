Arianna Mejía y Troy Alvarado confirman su boda tras sacarse algunos trapitos al sol

La joven artista Arianna Mejía protagonizó hace unos días uno de los escándalos más viralizados de este 2021. Durante un live de Instagram, la modelo ventiló algunos detalles en vivo con su pareja Troy Alvarado, lo que sorprendió a toda la audiencia que presenció los trapitos que se sacaron al sol durante varios minutos. En el clip capturado por fanpages de farándula se puede escuchar a Arianna decir “La computadora te la voy tirar a la cabeza”.

Esta fue solo una de las muchas frases captadas en el video, en el que aparentemente conversaban de viejas anécdotas. “Me llamaste y me dijiste yo te amo, te amaré por siempre, aunque te hayas ido con mi mejor amigo”, sostiene Arianna mientras que durante la discusión se oye a Troy decir “Lo haces por j#$%$ la mente a mí… porque yo soy decente, porque yo no soy una persona que engaña y no da la cara”. Después de una disputa subida de tono la joven alega “tú sabes cómo fueron las cosas. Siempre me amaste”.

Sin embargo, Arianna fue duramente criticada por atacar a la ex esposa de Troy, Pamela Palacios. “Bebé nadie le ha dicho las gu”$”##%” en la cara”, grita la modelo a lo que el ex cantante de Tranzas afirma “nadie tiene por qué decírselas… deja de ser ridícula, es la madre de mis hijos”. Arianna solo puede repetir “por qué se mete en mí en vivo. No me afecta… es una loca de m$%”%”.

Arianna Mejía y Troy Alvarado se lanzan al agua

Pese a las fuertes acusaciones mutuas, que además atestiguaron cientos de usuarios en Instagram, la pareja van viento en popa al altar. De acuerdo al diario EXxtra, ambos están ansiosos con la boda y con ser padres este 2021: “Nos amamos y como en toda relación sentimental, tenemos altos y bajos, pero nuestro amor es sólido y seguimos adelante", afirmó Arianna al portal de noticias.

La discusión que paralizó las redes sociales también salió a luz en esta conversación, y tras la polémica Arianna sugirió que "luego de que dije en un 'en vivo' en mi cuenta de Instagram, que sus exparejas criticaban mis posteos, Troy se molestó y eso generó una polémica con los internautas. Son cosas de pareja, que nos ayudan a crecer y madurar".

Descubre más de este tema