La contundente respuesta de Tábata Gálvez a las críticas de Carlos José Matamoros

Sigue la guerra de diretes entre Tábata Gálvez y el paparazzi Carlos José Matamoros. Ahora, sin pelos en la lengua, la presentadora de farándula le responde ente los señalamientos que ha recibido ella y su programa, por parte de su colega.

La conductora del show de farándula online ‘Agarráte‘ le contestó a Carlos José Matamoros. Luego de que este se manifestara en contra del programa de Tábata Gálvez. Expresando que debía desaparecer de internet por su mal contenido y manejo de la información.

Para las cámaras del espacio televisivo de TC Televisión, ‘De boca en boca‘, compartió su opinión sobre las declaraciones de Matamoros. “Carlos José me dijo que el primer programa online que debía desaparecer es el nuestro porque hablamos estupideces. Si hablamos estupideces somos estúpidas ¿eso lo hace un caballero?”, comenzó indicando la animadora.

Gálvez: “Mi nombre es un sello”

“Me dice que yo me meto en problemas a diario: naño -hermano- de mi vida, tú como que te olvidas ¿Te acuerdas que tú estabas en un programa de farándula, donde destruías a todo el mundo y compartías las cámaras escondidas? Si te acuerdas hace años cuando grabaron a mi pana Alberto Cajamarca y mi panita los demandó ¿si te acuerdas? Entre todas las personas demandadas está el nombre del señor – Matamoros-, no por santo”.

Agregó que ella tiene una amplia trayectoria en el medio y que se ha forjado un nombre. “Yo tengo 34 años de carrera: bien formada, mal formada, pero 34 años. No he estado en televisión más de ocho meses; sin embargo, mi nombre es un sello”, comentó la quiteña de 52 años.

Tábata también aprovechó para aclarar su situación personal con Tomás Delgado. “Él no puede tocar temas de Samantha Grey, por ejemplo, o de Tomás Delgado; y decir, claro Tomás Delgado le dio ¿Qué tú estuviste allí? Yo no niego que Tomás y yo teníamos muy buena amistad. Yo le debo muchos favores y le doy gracias a Dios porque él continue bien. Que ahora no nos llevemos porque estamos distanciados, sí es verdad. Estamos distanciados. Pero muchas veces le he pedido disculpas en televisión a Tomás Delgado, que no las acepte es problema de él”.

“No estás en nada“

Sobre la situación sentimental de Matamoros, Gálvez le recordó que es parte de ser un artista y que la farándula es así. “Y si toco el tema de ‘la Gringa’, del perro; de que no le salieron los papeles. Si toco el tema de que no se fue de viaje con ‘la Gringa’ y que felices los cuatro, es porque él lo dice. Y es farándula, y este show lo conoce mejor que nadie”, señaló.

Para culminar hizo mención a los animadores Eduardo Andrade y Jorge Heredia, los cuales son unos referentes en el área. “Y te nombré a Eduardo Andrade, y te nombré a Jorge Heredia sí. Porque Eduardo es un representante a nivel internacional del Ecuador. Heredia tiene un programa, online, brillante”.

“No estás en nada y necesitas de este pito para poder brillar. No desmerecemos el canal de Milagro, pero escupiste para arriba y dijiste que los programas online no sé qué. Y ahora qué va a hacer, va a estar en un programa online”, concluyó Tábata para el programa ‘De boca en boca’.

