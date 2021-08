Mafer Ríos pasa los domingos con su “masajeador” privado

La jueza de “Soy El Mejor” Mafer Ríos confiesa a la cámara de TC Televisión qué hace en su tiempo libre o los fines de semana. Con la coquetería que la caracteriza, María Fernanda escucha la pregunta “¿qué hace Mafer Ríos un fin de semana” y ella declara “que no hago”. En un tono más serio, continúa diciendo “trabajar, trabajar y trabajar”.

Con un outfit azul marino, zapatillas beige y su cabello rubio, agregó que “los domingos me encanta estar en casa con mis perritos, aunque no siempre puedo y siempre me dan masajitos… Ahora tengo un masajeador privado”. El reportero pregunta ‘y quién es ese masajeador’ y con una mirada pícara Mafer sostuvo “por qué tiene que ser ‘quién es’”.

¿Será Fercho Gómez ese “masajeador”? Es una interrogante que muchos se hacen después de que incluso el propio bailarín revelara que no está con Mafer por interés. Muchos rumores circularon sobre que la moto del joven fue un regalo especial y este declaró “como hombre no me gusta ser interesado. La moto me la compré yo con mis ahorros”.

Mafer Ríos defendió el amor de Úrsula Strenge e Isaac Delgado

Durante una entrevista, Mafer declaró que haga lo que hagan las personas siempre van a criticar y se le aconsejó a Úrsula Strenge que tiene que vivir su amor junto a Isaac Delgado. Pero a ella también la iban a “criticar” y Cinthya Naveda arremetió contra su opinión. “No puede comparar sus historias de amor con las de otras personas… Partiendo de que Úrsula y Mafer son dos mujeres completamente distintas, que han llevado sus vidas de formas totalmente distintas”, aseveró Naveda.

“En el caso de Úrsula todos conocimos a su difunto esposo, y luego de esa relación no le conocimos otra pareja sentimental… En el caso de Mafer, si hemos conocido a algunas de sus parejas. Cuando tu expones con quien sales y con quien no sales… también permites a ese público que opinen sobre tu vida”, explicó Naveda para “De Boca en Boca” en su momento.