¿No aclare que oscurece? Fercho Gómez asegura que no es un hombre interesado

Las armas de seducción de Fercho Gómez han conquistado el corazón de Mafer Ríos. Si bien ninguno ha confirmado su romance, hace varios días se les vio muy cercanos en un evento público, e incluso el video que se filtró en Internet muestra un posible beso en plena pista de baile. Sin mayor detalles, Gómez dijo a Diario Extra “es una mujer guapa, talentosa, con una trayectoria increíble”, sobre Mafer.

“¿Qué hay de esos besos? Como que se los dan y no”, indaga la prensa a lo que él respondió: “te voy a contar. La conocí cuando fui a hacer las grabaciones para ‘Soy el mejor’, los intros. Y todo bien, la saludaba como saludo a todos. Se dio, nos conocimos, estamos conociéndonos. Me llevo muy bien con ella, me cae muy bien, me gusta, lo he dicho… y bueno, estamos llevando todo muy tranquilo. Ojo, no somos nada, aún, pero nos estamos conociendo”.

Fercho aseguró que la edad no es problema “cuando una persona te quiere, le gustas y si te sientes bien con ella, es suficiente. No hay más problema con eso”. Además explicó que aunque todos aseguran que su moto es un regalo de Ríos, “como hombre no me gusta ser interesado. La moto me la compré yo con mis ahorros”.

Fercho Gómez y Mafer Ríos son cariñosos

Si bien hicieron creer que estaban distantes, el lanzamiento de VCT, el programa de Jorge Heredia, Fercho y Mafer hicieron acto de presencia junto a muchos artistas nacionales . “Callando bocas”, dijo Miguel Cedeño y Mafer sostuvo: “Dejemos que todos los demás se hagan su novela, nosotros tenemos nuestra película… de lujuria. Un choque entre dos lunas.”.

En otra oportunidad, en la boda de Denisse Angulo, la jueza de “Soy El Mejor” se dejó ver abrazada de Fercho mientras bailaban. En el clip se oye al “público” pedirles que se besen pero el participante de “Soy El Mejor” no pudo esconder sus nervios.