Cinthya Coppiano reveló que enfrentó a Mafer Ríos para aclarar sus malententidos

Cinthya Coppiano compartió con un medio de comunicación que antes de irse del reality show de baile ‘Soy el mejor’ decidió enfrentar a Mafer Ríos. Quien cumple el rol de jurado en el programa que transmite la planta televisiva TC Televisión, en señal abierta para Ecuador.

Esto, debido a que Cinthya Coppiano recibió fuertes criticas por parte de Ríos quien aseguró qué, “lo que yo he hecho en mi carrera como actriz ella no lleva ni la cuarta parte”. Lo que desató una fuerte polémica alrededor del show de baile, pero ahora Coppiano confesó al programa de farándula ‘De boca en boca’ que ella buscó a María Fernanda para aclarar las cosas.

La actriz conenzó explicando las razones por las que decidió hablar con la jueza. “Yo le regalé una flor a Mafer, antes de irme: conversamos. Para mí lo pasado pasado. Yo la veo y la voy a abrazar. A mí no me gusta pelearme con nadie porque no me siento bien conmigo misma; yo no me siento bien. Cuando hay algo que no me parece yo siempre busco a la persona para poder conversar”.

“Me gusta siempre tomar la iniciativa“

“Le dije quiero conversar contigo. Y ella me respondió que tiene su punto de vista. Que su intención no fue por mala; sabes que no tengo nada en contra tuyo. Y le contesté que que maravilloso. Yo me voy y quería hablarlo. Toma esta rosa ¿todo bien? todo bien -contestó Ríos-. Y ya, en santa paz, siempre”.

La actriz además confesó que no tuvo inconveniente en ser ella quien diera el primer paso para resolver el malentendido. “Para nada, de eso habla tu corazón. Así sea en otra situación y tenga o no tenga yo la razón; yo soy así, me gusta siempre tomar la iniciativa, porque eso te hace grande”.

Cinthya asegura que no le guarda rencor a María Fernanda y que estaría dispuesta a volver a trabajar con la también actriz. Agregando que hasta un café se podría tomar con Ríos, porque no le gusta ser de las personas que guardan odio en su corazón.

Coppiano dejó abierta la posibilidad de regresar a ‘Soy el mejor’

“Me tomaría 50 cafés. Está divina, está maravillosa. Te mando un beso Mafer. Y bueno si se da la oportunidad en algún momento de regresar -al programa Soy el mejor-, pues yo volveré”, confesó Coppiano. Hay que recordar que quedó eliminada el pasado mes de mayor, tras la presentación de un monólogo sobre la violencia hacia la mujer y cómo ellas pueden enfrentar este tipo de abusos.

La obra se llamó Escena de un crimen, el cual tenía previsto presentarla en Estados Unidos, España y otros países, pero debido a la pandemia de COVID-19 no pudo llevar a cabo el proyecto. Por lo que quiso interpretarla el día que estuvo en la Zona de Eliminación junto a Fercho Gómez y Don Day. Lamentablemente ella quedó fuera de la competición de TC.

Y es que según la jurado del show, Yadira Ramón, quien aplaudió la propuesta de Coppiano hy dijo que fue excelente, la concursante rompió una regla. Solo debían bailar los dos y en escena estuvieron tres bailarinas más, señaló Ramón. Aunque no dejó de felicitarla por su puesta en escena. “Me gustó mucho la presentación.. tu desempeño, tu puesta en escena fue espectacular”.

