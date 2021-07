Ex de Arianna Mejía rompe el silencio sobre su embarazo

Los eventos sociales están retomando su cauce y Douglas Bastidas se complace en reabrir las puertas de su local, además de amenizar la noche sobre el escenario. La prensa no perdió la oportunidad de acompañarlo y además conocer qué pensaba del embarazo de su ex novia Arianna Mejía.

“Muy contento de volver a los espectáculos… ya estamos de nuevo con artistas”, expresó Bastidas frente al micrófono de Silvana Torres, mientras que ella le sugirió “quieren seguir los pasos de tu ex Arianna Mejía, quieres embarazar a tu novia”, y este aseveró que “estamos pasándola bien, estamos en planes, y siempre es bueno hacer eso en el momento pensado”

La “Veneno” Torres insistió en el tema, queriendo saber si Douglas dudaba del estado de Mejía, a lo que sin mayor rodeo el artista y empresario aseveró que esa relación fue algo pasajero en su vida, por lo que desconocía la noticia. “Yo la verdad no sé nada de ella desde hace mucho tiempo… no me interesa su vida. Como ser humano me alegra que le vaya bien pero nada más, me estoy enterando por ti”.

Arianna Mejía está feliz y “enamorada”

Hace unos días, por su parte, Arianna Mejía, afirmó que estaba tranquila con su nuevo romance. “Yo estoy enamorada, estoy contenta… estoy en la etapa de ilusión de que me trata bonito, espero que todo se dé”, aseveró a las cámaras de “De Boca en Boca”. Silvana aprovechó la ocasión para hablar con el novio de Ariana sobre el embarazo y dijo: “Salió una prueba positiva, pero tiene que revisarla la doctora”.

Arianna reveló que “estábamos en casa de Carlos José Matamoros, él es un muy buen amigo… me dijo ‘te vas a chocar’ y me choqué, vas a estar embarazada. Me la hice porque tenía retrasos, me sentía mal… él estaba de viaje, volvió y le dije ‘vamos hacerme una prueba porque me siento mal’ y salió positiva”.