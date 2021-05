Arianna Mejía vuelve a perder el control en redes sociales y la reacción de Troi Alvarado demuestra que no todo es amor

Las redes sociales vuelven a dejar al descubierto la difícil relación entre Arianna Mejía y su novio Troi Alvarado. La modelo tomó su teléfono móvil para un Instagram Live desde la cuenta de su pareja, y al estar un poco pasada de copas perdió el control y su pareja no dudó en cortar la transmisión. Arianna y Troi estaban en un local, compartiendo una cena quizás, cuando ella empezó a decir frente a la cámara “Bella, espectacular, hermosa”, lanzando besos.

Al recibir un saludo de parte del animador musical del local en el que se encontraban, Arianna dijo “Estoy borracha… pero no importa” y justo ahí Troi tomó el teléfono móvil y finalizó el “en vivo”. Una cuenta de farándula en Instagram capturó el momento, y al compartirlo desató dos matrices de opinión, una a favor de Troi y otra en contra de su “arbitraria” actitud. “Esta bien pues. Si está borracha el marido tiene que cuidarla y eso hizo”, sugirió un usuario mientras que otro escribió “Más ridículo es el porque ya es un hombre bastante maduro como para estar con una chiquilla así”.

Pero esta no es la primera vez que Arianna protagoniza un escándalo en redes sociales. Hace varias semanas, la rubia artista sacó varios trapitos al sol durante una Instagram Live. En el clip, también capturado por fanpages de farándula, la chica le dice a Troi “la computadora te la voy tirar a la cabeza”. Conversando aparentemente de viejas anécdotas, continuó “me llamaste y me dijiste yo te amo, te amaré por siempre, aunque te hayas ido con mi mejor amigo”.

¿Ariana Mejías persigue la polémica y Troi Alvarado intenta atajarla?

En el mismo video, Troi respondió “lo haces por j#$%$ la mente a mí… porque yo soy decente, porque yo no soy una persona que engaña y no da la cara”. Después de una disputa subida de tono la joven alega “tú sabes cómo fueron las cosas. Siempre me amaste”. Pero Arianna perdió el control y comenzó a referirse a la ex esposa de su pareja, Pamela Palacios.

“Bebé nadie le ha dicho las gu”$”##%” en la cara”, grita la modelo a lo que el ex cantante de Tranzas afirma “nadie tiene por qué decírselas… deja de ser ridícula, es la madre de mis hijos”. Arianna solo repetía “por qué se mete en mí en vivo. No me afecta… es una loca de m$%”%”.