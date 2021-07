Don Day confiesa quién es su amor platónico a Jonathan Estrada

Don Day continúa dando de qué hablar con sus espontáneas respuestas. El participante de “Soy El Mejor” pasó por el web show “Las Huecas” con Jonathan Estrada y develó, entre muchos otros detalles, quién era su amor platónico. “Por quién del medio se te hace agüita la boca”, le preguntó el presentador al ex chico reality.

“Yo tengo muchos secretos en la vida, y uno de esos es decir por quién me caldeo… me voy a privar con el nombre”, sostuvo Don Day mientras que Jonathan insistía en que dijera un nombre. “A mi siempre me ha parecido”, titubea el invitado y el animador interrumpe para decir “interesante” y Don Day afirma “Sí. desde que la conozco, ahora no la veo nunca y está pasando por algo heavy… Alejandra Jaramillo a mi me encanta, es mi amor platónico”.

Don Day explicó “es una mujer super guapa, madura, centrada… desde siempre. Todo comenzó cuando fui a un programa de la vecina… ahí la conocí y dije wow que mujer… ahora solo admiro su belleza”. La estrella cambió rápidamente de tema, sobre todo cuando el propio Jonathan quiso afirmar que ha hablado con Jaramillo de él y este bromeó diciendo “no me vengas con esa labia… este man ya me ha hecho vacilar con una pelada”, dijo a la cámara.

Don Day si amó a Samantha Grey

La estrella de “Soy El Mejor” también compartió secretos en una entrevista con Mariela Viteri. En la entrega más reciente de “Cocinando con Mariela” Don Day habló de su relación con Samantha Grey. “Me amó bastante… cuando yo salí diciendo que es mentira, ella me odio… Pasó el primer fin de semana… la estoy extrañando… Ella presentó a su nuevo novio, y yo fui a buscarla y nunca llegó”, comentó el artista.

“Crear esta relación falsa por la necesidad… vamos hacer esto para ganar plata… Éramos la pareja del año cuando metes tu trabajo en el amor lamentablemente todo se daña… yo tenía novia cuando eso comenzó.. mi novia no aguantó y se acabó la relación… Samantha se enamoró, me entregó todo… era ella la que estaba más. Yo estaba enfocado a lo que fui, a lo que dije en un principio”, resaltó Don Day.