Don Day cuenta toda la verdad sobre su relación con Samantha Grey

La estrella de “Soy El Mejor”, Don Day, continuó revelando importantes secretos en su conversación con Mariela Viteri en “Cocinando con Mariela”. En la entrega más reciente el ex chico reality confiesa los detalles de su relación con Samantha Grey, y afirma que aún la ama, quizás como no la valoró cuando tuvieron su “falsa relación”.

“Samantha con todo el amor de la vida me intentó cocinar… me amó bastante… cuando yo salí diciendo que es mentira, ella me odio… Pasó el primer fin de semana… la estoy extrañando… ella presentó a su nuevo novio, y yo fui a buscarla y nunca llegó”, narró Don Day impresionando a Mariela con su apasionada versión.

Don Day continuó: “Crear esta relación falsa por la necesidad… vamos hacer esto para ganar plata… Éramos la pareja del año cuando metes tu trabajo en el amor lamentablemente todo se daña… yo tenía novia cuando eso comenzó.. mi novia no aguantó y se acabó la relación… Samantha se enamoró, me entregó todo… era ella la que estaba más. Yo estaba enfocado a lo que fui, a lo que dije a un principio”.

Don Day era virgen a sus 17 años

Por otra parte, Don Day le confesó a Mariela que tuvo su primera relación sexual a sus 17 años, tras su participación en “Escuela de Famosos”. “Yo era virgen a mis 17 años… Es una larga historia porque tenía un problema ahí en el arqueado… Yo no era travieso… y mi mamá se descuidó. A esa edad no tenía esa nota bien desarrollada”. Viteri sostiene “no tenías la circuncisión”, a lo que Diego confirmó que sí.

Cuando Don Day afirmó que prefiere las mujeres experimentadas, Mariela preguntó cuántas habían tenido su primera vez con él. “Si me gustan en el sentido de que como no saben nada uno les hace guev%”$… Vírgenes conmigo… creo que cuatro”, confesó el artista sin dar mayores detalles.