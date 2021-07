Don Day perdió su virginidad a los 17 años por un “problema” con su partes íntimas

El participante de “Soy El Mejor”, Don Day, se abrió sobre sus más íntimos secretos en su paso por el programa “Cocinando con Mariela”. La confianza con Mariela Viteri fue tan placentera para el músico Diego Álvarez que hasta reveló que perdió su virginidad a las 17 años en su paso por el programa “Escuela de Famosos” de Ecuavisa.

“Yo era virgen a mis 17 años… Es una larga historia porque tenía un problema ahí en el arqueado” sostiene Don Day frente a la insistente pregunta de Mariela. “Yo no era travieso… y mi mamá se descuidó. A esa edad no tenía esa nota bien desarrollada”. La rubia presentadora explica “no tenías la circuncisión”, a lo que él confirmó que sí, se trataba de esa pequeña traba.

Mientras la conversación fluía, Mariela indagó sobre su poca “apreciación” por las mujeres vírgenes, y le preguntó que cuántas le habían entregado su “tesoro”. “Si me gustan en el sentido de que como no saben nada uno les hace guev%”$… Vírgenes conmigo… creo que cuatro”, confesó el artista entre risas y sin declarar nombres de las implicadas en su intimidad. Por otra parte, aseguró que no sería capaz de traicionar la confianza de quienes conocen a Diego y no a Don Day, porque “son códigos y yo no podría hacer eso”.

Don Day tuvo una riña con Mafer Ríos

Y al hablar de amistades, recordamos que hace varias semanas Don Day “atacó” a su amiga Mafer Ríos en televisión nacional. La jueza perdió un poco el contexto del concurso al decir “a ti te encanta poner los cachos” y Don Day sostuvo: “No te metas con otra cosa que no tiene que ver que nada con lo de aquí…. Tú tienes algo con alguien que está aquí presente”.

“Yo soy la jueza, no te estoy haciendo bromas… no te metas con mi vida privada, no te lo permito”, aseveró Mafer en medio de la discusión. Por su parte, la conductora de “Agárrate”, Tabata Gálvez, afirmó que todo “pasó de una broma a una cosa seria… Trabajé con ellos por mucho tiempo y conozco cuando es mentira y conozco cuando es verdad. Al principio era piquiña, pero ahí hubo una cosa que le dolió a ella y le dijo cosas más fuertes”.