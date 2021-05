La fuerte discusión entre Mafer Ríos y Don Day que terminó en lágrimas y perdones

El escenario de “Soy El Mejor” despertó otra “guerra” para Mafer Ríos. La jueza “atacó” a su amigo y participante Don Day, después de que este le jugara una broma, al decirle “A ti te encanta poner los cachos” y este se defendió de forma inmediata. “No te metas con otra cosa que no tiene que ver que nada con lo de aquí…. Tú tienes algo con alguien que está aquí presente”, se entiende decir al concursante en medio de la discusión.

Desde el panel de jueces, Mafer dijo con voz muy seria “Yo soy la jueza, no te estoy haciendo bromas… no te metas con mi vida privada, no te lo permito”. Al día siguiente, la presentadora de “Agárrate”, Tabata Gálvez, opinó que “si no quieres que se metan en tu vida personal entonces que sea personal…”, alegando a que mantuviera su vida en secreto. “Paso de una broma a una cosa seria… Trabajé con ellos por mucho tiempo y conozco cuando es mentira y conozco cuando es verdad. Al principio era piquiña, pero ahí hubo una cosa que le dolió a ella y le dijo cosas más fuertes”.

Precisamente esta cercana relación hizo que Don y Mafer limaran asperezas casi inmediatamente. “Lamento mucho lo que pasó ayer… hiciste una broma que me dolió y te dije que no puedes pasar esa línea pero eres mi amigo… y hay límites. Ese fue mi coraje…”, explicó la también empresaria frente a la cámara, pidiéndole disculpas a su amigo en público.

Mafer Ríos tiene otra disputa en puerta con Cinthya Coppiano

La polémica jueza del reality show también hizo salir de control a la estrella Cinthya Coppiano por sus “inadecuados” comentarios “Cinthya Coppiano no hubiese hecho ni la cuarta parte que hiciste tú”, dijo Mafer al evaluar a una bailarina sobre el escenario de “Soy El Mejor”.

Sin esperar tiempos medios, Cinthya se dispuso a tomar su derecho de palabra: “Estás más informada… tengo una condromalacia, el 60% me dice que me tienen que operar y un 40% dice que no… pero cuando uno le pone ganas a la vida lo puede hacer. Tu eres actriz, yo también soy actriz, soy presentadora, soy coach… no me condiciones”.

Mafer le respondió “No es que no lo puedas hacer… sino que me refiero a que esa sensualidad tan nata de Vivi no la tenemos todas”. Luego sostuvo que “nadie estaba diciendo nada malo… ella salió acelerada a hablar como loca y está bien. Capaz no está en sus días… en todo caso yo no tengo problema con ella”.