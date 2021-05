Nueva riña para Mafer Ríos como jueza de “Soy El Mejor” y Cinthya Coppiano se defiende

La polémica vuelve a atajar a Mafer Ríos en el escenario de “Soy El Mejor”. Esta vez la jueza del reality show atentó contra Cinthya Coppiano en sus comentarios y encendió la llama de una nueva riña. “Cinthya Coppiano no hubiese hecho ni la cuarta parte que hiciste tú”, dice Mafer al evaluar la participación de otra participante.

En medio del programa, Cinthya no perdió la oportunidad de tomar su derecho a réplica “Estás más informada… tengo una condromalacia, el 60% me dice que me tienen que operar y un 40% dice que no… pero cuando uno le pone ganas a la vida lo puede hacer. Tu eres actriz, yo también soy actriz, soy presentadora, soy coach… no me condiciones”.

“No es que no lo puedas hacer… sino que me refiero a que esa sensualidad tan nata de Vivi no la tenemos todas”, dijo Mafer en respuesta a sus palabras. Luego ante las cámaras del programa “De Boca en Boca”, y sostuvo que “nadie estaba diciendo nada malo… ella salió acelerada a hablar como loca y está bien. Capaz no está en sus días… en todo caso yo no tengo problema con ella”.

¿Mafer Ríos es la “oveja negra” de “Soy El Mejor”?

Esta no es la primera vez que la también diseñadora de modas se enfrenta a las malas caras en el programa de concursos. En una oportunidad anterior, el coreógrafo Jimmy Mendoza no estuvo conforme con los comentarios ni la puntuación que la dura jueza le dio a una de sus concursantes. “Tal vez no tienes la culpa tú, sino tu coreógrafo. Si vas actuar, no sobre actúes… interpreta lo que escucha tu canción”, dijo Mafer durante la evaluación.

El reportero Miguel Cedeño conversó con Mafer detrás de las cámaras para conocer su opinión sobre el altercado y alegó: “Yo no tengo la culpa de que no haya escuchado bien”. Luego continuó, “por qué se encienden de esa manera, y viene a pelear como si estuviéramos en otro reality. Yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas… yo respeto el trabajo de todo el mundo acá”.

Por su parte, Mendoza explicó que “entré a reclamar y mantenerme firme en mi montaje coreográfico… esto era una muñeca Barbie y las Barbies no son sobreactuadas… No entendió fue el concepto. No estoy conforme con ese 6”. Además sostuvo que “mis 3 participantes son mis hijos y yo como padre, defiendo hasta las últimas consecuencias”.