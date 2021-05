Carlos José Matamoros confiesa que “el tamaño sí importa” mientras conversa con Mariela Viteri

El presentador Carlos José Matamoros conversó con Mariela Viteri, en el programa “Cocinemos con Mariela”, y la perspicaz animadora no perdió la oportunidad de saber cuánto medía su intimidad, qué opinaba de los comentarios de su ex novia Kathe Lino y cómo va su reconciliación con “La Gringa”, Christina Autum. Mariela comenzó indagando al decir “cuando viste lo que dijo la Puchi, no dijiste ‘qué le pasó’” y Carlos José afirmó “yo siento que es muy niña todavía”.

Matamoros continuó “nosotros nos separamos después que comenzó la pandemia, y compartimos el espacio hasta que se terminó la pandemia… no la justifico, pienso que es muy inmadura”. De la mano de este hilo de la conversación, el animador de farándula explicó que el misterio de su intimidad viene de hace ya 19 años, aproximadamente. “En algún momento una persona que lee cartas dijo delante de Priscila Tomalá que yo lo tenía chiquito… y ella lo puso en la pantalla de ‘Vamos con Todo’”.

Viteri sin titubear preguntó el tamaño y entre risas nerviosas Carlos José sostuvo “es grande… te lo digo a ti, nunca lo había dicho en televisión pero es grande… por eso no me ofende”. Además agregó “el tamaño sí importa, tampoco una cosa diminuta va ayudarte en nada”. En el giro hacia su reconciliación con “La Gringa” aseguró que “yo también siento cosas muy hermosas… definitivamente es la más inteligente que he tenido… mi corazón me dolía porque sentía un amor muy grande por ella en ese momento y ahora estoy aún más enamorado”.

Carlos José Matamoros no descarta reconciliarse con su ex esposa

La estrella de la televisión ecuatoriana asegura que nunca dejó de amar a Christina, y la propia Gringa sabe lo especial que es Matamoros para ella, por lo que una reconciliación podría estar a la vuelta de la esquina. En una entrevista con Viteri la Gringa afirmó: “Creo que hasta ahora es la persona y el amor que más me marcó… fue mi esposo, yo con él tenía la ilusión de compartir mi vida… pero somos personas muy diferentes, y por eso decidimos conversar ahorita para entender qué pasó… quiero tenerlo en mi vida, pero no como enemigo”.

“Qué opinas de lo de la Puchi”, quiso saber Mariela y Christina respondió: “cada persona es dueña de sus acciones y sus palabras… si ella quiere compartir ese tipo de informaciones es cosa de ella… yo no entiendo el final de por qué lo dijo o con cuál intención…”.