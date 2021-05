¿Se acerca la reconciliación? “La Gringa” confiesa que está enfocada al 100% en Carlos José Matamoros

Las flechas de cupido no dejan de apuntar a una posible reconciliación entre Christina Autum y Carlos José Matamoros. Después de escuchar al presentador gritar a los cuatro vientos que aún está enamorado de “La Gringa”, ahora la rubia modelo también confiesa que no deja de pensar en su ex esposo.

En una conversación con “De Boca en Boca”, La Gringa desmintió cualquier vínculo romántico con Rayo Vizcaya afirmando que son solo amigos. “Aprecio que la gente tenga su opinión… pero al final del día la que va a tomar la decisión soy yo. Rayo, creo, que hizo su comentario con mi bienestar en su mente. Rayo estaba apoyándome con su amistad…me hizo abrir los ojos de que yo no superé el divorcio y tenía algo por resolver…”.

“Tengo mucho que resolver en mi vida… Rayo estaba conmigo hace 8 años atrás… es un gran apoyo… mis amistades se quebraron porque no estuve aqui para cuidarlas… Por ahorita con la única persona con la que yo estoy enfocada es Carlos José”, sostuvo Christina sin dar más largas a la entrevista con Silvana Torres.

Carlos José Matamoros nunca dejó de amar a “La Gringa”

Recordemos que el presentador de televisión también fue interceptado por “De Boca en Boca” y reveló que aún está enamorado de Christina. “Tenemos una conversación pendiente… Lo más importante es que hemos sanado los problemas y el dolor del pasado… Estoy enamorado, si. Estoy enamorado… A lo mejor nunca pude volver a sentir lo que sentí por ella… Yo pienso que hubo un sentimiento mayor al que he tenido por otras personas”.

La reportera citó que Christina había admitido, también, que aún sentía amor por Carlos y esto podía significar incluso volver al altar. “No hemos hablado de casarnos de nuevo… deja que el destino decida las cosas como vayan pasando… Yo también amo a Christina”, aseveró Carlos José entre risas nerviosas y miradas a la lejanía.

En una entrevista con Mariela Viteri, “La Gringa” habló sobre si él es el amor de su vida: “Creo que hasta ahora es la persona y el amor que más me marcó… fue mi esposo, yo con él tenía la ilusión de compartir mi vida… pero somos personas muy diferentes, y por eso decidimos conversar ahorita para entender qué pasó… quiero tenerlo en mi vida, pero no como enemigo”.