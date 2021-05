“La Gringa” rompe el silencio sobre el supuesto tamaño del “amor” de Carlos José Matamoros

Christina Autum, mejor conocida como “La Gringa”, estuvo cocinando para Mariela Viteri y reveló varios detalles sobre su vida, su relación con Carlos José Matamoros, y como era de esperarse, la presentadora no dudó en preguntarle qué pensaba ella de las fuertes declaraciones que realizó Kathe Lino en un Instagram Live, aparentemente pasada de copas, sobre la intimidad con su ex esposo.

Para comenzar a entrar en tema, Mariela aborda las especulaciones sobre los motivos que hicieron que su relación con el animador de televisión llegara a su fin. “Se habló de que no querías tener hijos… que hubo infidelidad de tu parte”, sostuvo la presentadora, a lo que Christina aseguró que justo hace poco se reunió con Carlos José para aclarar todos esos malos entendidos: “Pasaron 4 años sin hablar… porque él dijo muchas cosas que me lastimó… él quería un hijo para atarme a él, no porque estuvimos llenos de felicidad… no era el momento indicado”.

Viteri le pregunta si él es el amor de su vida, y en un tono nervioso La Gringa afirmó: “Creo que hasta ahora es la persona y el amor que más me marcó… fue mi esposo, yo con él tenía la ilusión de compartir mi vida… pero somos personas muy diferentes, y por eso decidimos conversar ahorita para entender qué pasó… quiero tenerlo en mi vida, pero no como enemigo”.

“Qué opinas de lo de la Puchi”, preguntó firme Mariela y sin muchas dudas, Christina aseveró “cada persona es dueña de sus acciones y sus palabras… si ella quiere compartir ese tipo de informaciones es cosa de ella… yo no entiendo el final de por qué lo dijo o con cuál intención…”. Como dedo en la llaga, Viteri le pide calificar del 1 al 10 la pasión de Carlos José: “Para clasificar es complicado… no es solo el físico, es el sentimiento al estar con él y en ese momento estaba muy enamorada, no sé qué sentiría ahora”.

Carlos José Matamoros fue defendido hasta por su hija

Recordemos que Kathe Lino encendió las alarmas hace unas semanas cuando en un Instagram Live reveló que su ex novio Carlos José Matamoros “lo tiene chiquito”. La estrella sostuvo: “A ver… hay que decir lo que es. Y siempre hay que decir la verdad… Carlos José lo tenía chiquito, pero me hacía terminar siempre”.

Al día siguiente Kathe tomó su cámara para decir “estábamos haciendo una broma… Lamentablemente no pensé que iba a salir en el en vivo. Sé que está pasando un mal rato. De antemano también quiero pedirles disculpas a los padres de él… y merezco pedirle disculpas a mi familia… Sé que esto está afectando mucho pero ¿Quién no bromea? Todo el mundo bromea… Tengo la madurez de pedir disculpas”.

Por su parte, la hija de Matamoros, Gabriela Matamoros, también quiso defender el honor de su padre. “Yo no creo que mi papá lo tenga como ellos dicen. Yo pregunté ‘mami, dime la verdad’”, es parte de lo que se oye en el clip compartido por un perfil de entretenimiento en Instagram en el que Gaby conversa con su padre al respecto de lo sucedido.